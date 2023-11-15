https://ria.ru/20231115/odkb-1909546230.html

Экс-министр обороны Армении осудил отказ от участия в мероприятиях ОДКБ

Экс-министр обороны Армении осудил отказ от участия в мероприятиях ОДКБ - РИА Новости, 15.11.2023

Экс-министр обороны Армении осудил отказ от участия в мероприятиях ОДКБ

Неучастие Армении в мероприятиях ОДКБ угрожает безопасности страны, заявил журналистам бывший министр обороны и глава оппозиционной парламентской фракции... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T11:35

2023-11-15T11:35

2023-11-15T17:25

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сейран оганян

никол пашинян

одкб

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ЕРЕВАН, 15 ноя — РИА Новости. Неучастие Армении в мероприятиях ОДКБ угрожает безопасности страны, заявил журналистам бывший министр обороны и глава оппозиционной парламентской фракции "Армения" Сейран Оганян. Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. "В сложной военно-политической ситуации, в условиях углубляющихся угроз не участвовать в мероприятиях ОДКБ означает ставить под угрозу наш регион и безопасность Армении", — сказал Оганян. По его словам, Армения — член этого блока и должна в его рамках налаживать отношения. "Армения должна участвовать во всех мероприятиях структур, в которых участвует, особенно в рамках ОДКБ. И если есть проблемы с соседями, странами — членами блока, то эти вопросы нужно поднимать на этих площадках", — считает экс-министр. Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство — 2023".

https://ria.ru/20231025/pashinyan-1905270148.html

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, сейран оганян, никол пашинян, одкб