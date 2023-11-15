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Экс-министр обороны Армении осудил отказ от участия в мероприятиях ОДКБ - РИА Новости, 15.11.2023
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11:35 15.11.2023 (обновлено: 17:25 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/odkb-1909546230.html
Экс-министр обороны Армении осудил отказ от участия в мероприятиях ОДКБ
Экс-министр обороны Армении осудил отказ от участия в мероприятиях ОДКБ - РИА Новости, 15.11.2023
Экс-министр обороны Армении осудил отказ от участия в мероприятиях ОДКБ
Неучастие Армении в мероприятиях ОДКБ угрожает безопасности страны, заявил журналистам бывший министр обороны и глава оппозиционной парламентской фракции... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T11:35
2023-11-15T17:25
в мире
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сейран оганян
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ЕРЕВАН, 15 ноя — РИА Новости. Неучастие Армении в мероприятиях ОДКБ угрожает безопасности страны, заявил журналистам бывший министр обороны и глава оппозиционной парламентской фракции "Армения" Сейран Оганян. Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. "В сложной военно-политической ситуации, в условиях углубляющихся угроз не участвовать в мероприятиях ОДКБ означает ставить под угрозу наш регион и безопасность Армении", — сказал Оганян. По его словам, Армения — член этого блока и должна в его рамках налаживать отношения. "Армения должна участвовать во всех мероприятиях структур, в которых участвует, особенно в рамках ОДКБ. И если есть проблемы с соседями, странами — членами блока, то эти вопросы нужно поднимать на этих площадках", — считает экс-министр. Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство — 2023".
https://ria.ru/20231025/pashinyan-1905270148.html
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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в мире, армения, сейран оганян, никол пашинян, одкб
В мире, Армения, Сейран Оганян, Никол Пашинян, ОДКБ
Экс-министр обороны Армении осудил отказ от участия в мероприятиях ОДКБ

Экс-министр: неучастие Армении в мероприятиях ОДКБ угрожает ее безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Армении
Военнослужащие Армении - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Военнослужащие Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 ноя — РИА Новости. Неучастие Армении в мероприятиях ОДКБ угрожает безопасности страны, заявил журналистам бывший министр обороны и глава оппозиционной парламентской фракции "Армения" Сейран Оганян.
Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Пашинян объяснил, почему Армения остается в ОДКБ
25 октября, 23:37
"В сложной военно-политической ситуации, в условиях углубляющихся угроз не участвовать в мероприятиях ОДКБ означает ставить под угрозу наш регион и безопасность Армении", — сказал Оганян.
По его словам, Армения — член этого блока и должна в его рамках налаживать отношения. "Армения должна участвовать во всех мероприятиях структур, в которых участвует, особенно в рамках ОДКБ. И если есть проблемы с соседями, странами — членами блока, то эти вопросы нужно поднимать на этих площадках", — считает экс-министр.
Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство — 2023".
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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Вчера, 08:00
 
В миреАрменияСейран ОганянНикол ПашинянОДКБ
 
 
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