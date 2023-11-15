https://ria.ru/20231115/ochistka-1909703653.html

Более 200 гектаров очистили от кустарников вдоль трасс ЛЭП в Подмосковье

Более 200 гектаров очистили от кустарников вдоль трасс ЛЭП в Подмосковье - РИА Новости, 15.11.2023

Более 200 гектаров очистили от кустарников вдоль трасс ЛЭП в Подмосковье

В Московской области на территории обслуживания филиалов "Мособлэнерго" специалисты расчистили 215 гектаров охранных зон от кустарников вдоль трасс линий... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T22:23

2023-11-15T22:23

2023-11-15T22:23

московская область (подмосковье)

шатура

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Московской области на территории обслуживания филиалов "Мособлэнерго" специалисты расчистили 215 гектаров охранных зон от кустарников вдоль трасс линий электропередач, что составляет 94% от плана, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. Работы организованы в рамках программы капремонта, реализуемой в компании. Всего до конца текущего года планируется расчистить от древесно-кустарниковой растительности 228 гектаров вдоль линий электропередачи. По информации ведомства, самые большие объемы работ по расчистке трасс воздушных линий 0,4-35 киловольт выполнены в Шатуре — 21,4 гектара, Истре — 19,6 гектара, Пушкине — 14,6 гектара. Расчистку и опиловку деревьев производят в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, которые расположены границах таких зон. Они утверждены постановлением правительства РФ от 24 сентября 2009 № 160 и правилами устройства электроустановок, определяющими допустимые расстояния от проводов ЛЭП до крон деревьев и кустарников. Работы по расчистке трасс ЛЭП по программе капремонта проводят силами филиалов "Мособлэнерго", а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями. Как отметили в пресс-службе, ранее министр энергетики региона Александр Самарин уточнил, что значительная часть трасс линий электропередачи проходит по лесам. Деревья, которые растут на краю просеки, в случае их падения или наклона, даже не касаясь проводов, могут стать причиной технологических нарушений в работе электросетевого комплекса Московской области. Выявление и своевременная вырубка древесно-кустарниковой растительности вдоль высоковольтных линий является одним из важных условий обеспечения необходимого уровня надежности работы магистральных электрических сетей.

https://ria.ru/20231023/portal-1904694399.html

https://radiosputnik.ru/20230911/svetofor-1895639605.html

https://ria.ru/20231115/kamery-1909668378.html

московская область (подмосковье)

шатура

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московская область (подмосковье), шатура