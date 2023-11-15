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В Горловке обстрел ВСУ повредил одну из подстанций

В Горловке обстрел ВСУ повредил одну из подстанций - РИА Новости, 15.11.2023

В Горловке обстрел ВСУ повредил одну из подстанций

Одна из подстанций Горловки повреждена в результате обстрела города украинскими войсками, обесточен Никитовский район, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T06:58

2023-11-15T06:58

2023-11-15T06:58

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Одна из подстанций Горловки повреждена в результате обстрела города украинскими войсками, обесточен Никитовский район, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате обстрела Горловки с позиций украинских карателей повреждена одна из подстанций. Обесточен Никитовский район и микрорайон "Квартал 245", - сообщил Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 6.10 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке.

https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909499307.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, россия, происшествия