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В Горловке обстрел ВСУ повредил одну из подстанций - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:58 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/obstrely-1909504057.html
В Горловке обстрел ВСУ повредил одну из подстанций
В Горловке обстрел ВСУ повредил одну из подстанций - РИА Новости, 15.11.2023
В Горловке обстрел ВСУ повредил одну из подстанций
Одна из подстанций Горловки повреждена в результате обстрела города украинскими войсками, обесточен Никитовский район, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T06:58
2023-11-15T06:58
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Одна из подстанций Горловки повреждена в результате обстрела города украинскими войсками, обесточен Никитовский район, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате обстрела Горловки с позиций украинских карателей повреждена одна из подстанций. Обесточен Никитовский район и микрорайон "Квартал 245", - сообщил Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 6.10 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке.
https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909499307.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Россия, Происшествия
В Горловке обстрел ВСУ повредил одну из подстанций

Мэр: одну из подстанций Горловки повредил обстрел со стороны украинских войск

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Одна из подстанций Горловки повреждена в результате обстрела города украинскими войсками, обесточен Никитовский район, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате обстрела Горловки с позиций украинских карателей повреждена одна из подстанций. Обесточен Никитовский район и микрорайон "Квартал 245", - сообщил Приходько.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
На Донецком направлении отразили пять атак ВСУ
05:02
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 6.10 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке.
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦККРоссияПроисшествия
 
 
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