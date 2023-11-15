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ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке
ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке - РИА Новости, 15.11.2023
ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке
Украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке в 1.40 в среду, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T02:11
2023-11-15T02:11
2023-11-15T02:11
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке в 1.40 в среду, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 01.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия, Происшествия
ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке
СЦКК: украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке