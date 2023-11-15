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ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:11 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/obstrely-1909494465.html
ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке
ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке - РИА Новости, 15.11.2023
ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке
Украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке в 1.40 в среду, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T02:11
2023-11-15T02:11
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке в 1.40 в среду, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 01.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231115/vzryvy-1909491242.html
горловка
украина
донецкая народная республика
россия
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горловка, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия, Происшествия
ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке

СЦКК: украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке в 1.40 в среду, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 01.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
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01:08
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОРоссияПроисшествия
 
 
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