https://ria.ru/20231115/obstrel-1909642827.html

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 15.11.2023

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:24

2023-11-15T17:24

2023-11-15T17:24

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка Комарова (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 16.25 выпустили три кассетных снаряда по Горловке. Кроме того, украинские войска в 16.50 выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров по этому же району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия