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При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 15.11.2023
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:24
2023-11-15T17:24
2023-11-15T17:24
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка Комарова (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 16.25 выпустили три кассетных снаряда по Горловке. Кроме того, украинские войска в 16.50 выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров по этому же району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
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