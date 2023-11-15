https://ria.ru/20231115/obstrel-1909613181.html

Шиитские вооруженные формирования обстреляли американскую базу в Ираке

Шиитские вооруженные формирования обстреляли американскую базу в Ираке - РИА Новости, 15.11.2023

Шиитские вооруженные формирования обстреляли американскую базу в Ираке

Шиитские вооруженные формирования Ирака обстреляли ракетами базу США Айн аль-Асад на западе страны, говорится в заявлении группировок. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:29

2023-11-15T15:29

2023-11-15T15:41

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ТУНИС, 15 ноя - РИА Новости. Шиитские вооруженные формирования Ирака обстреляли ракетами базу США Айн аль-Асад на западе страны, говорится в заявлении группировок."В ответ на преступления, совершенные врагом против нашего народа в секторе Газа, воины за веру Исламского сопротивления в Ираке нанесли ракетный залп по американской оккупационной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, точно поразив все цели", - говорится в заявлении шиитских группировок.Айн аль-Асад, как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергалась нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился найти тех, кто устраивают нападения на американские военные базы, и наказать их.

https://ria.ru/20231109/siriya-1908299923.html

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