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Шиитские вооруженные формирования обстреляли американскую базу в Ираке
Шиитские вооруженные формирования обстреляли американскую базу в Ираке - РИА Новости, 15.11.2023
Шиитские вооруженные формирования обстреляли американскую базу в Ираке
Шиитские вооруженные формирования Ирака обстреляли ракетами базу США Айн аль-Асад на западе страны, говорится в заявлении группировок. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:29
2023-11-15T15:29
2023-11-15T15:41
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ТУНИС, 15 ноя - РИА Новости. Шиитские вооруженные формирования Ирака обстреляли ракетами базу США Айн аль-Асад на западе страны, говорится в заявлении группировок."В ответ на преступления, совершенные врагом против нашего народа в секторе Газа, воины за веру Исламского сопротивления в Ираке нанесли ракетный залп по американской оккупационной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, точно поразив все цели", - говорится в заявлении шиитских группировок.Айн аль-Асад, как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергалась нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился найти тех, кто устраивают нападения на американские военные базы, и наказать их.
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в мире, сша, ирак, сирия
Шиитские вооруженные формирования обстреляли американскую базу в Ираке
Шиитские вооруженные формирования обстреляли базу США Айн-аль-Асад в Ираке
ТУНИС, 15 ноя - РИА Новости. Шиитские вооруженные формирования Ирака обстреляли ракетами базу США Айн аль-Асад на западе страны, говорится в заявлении группировок.
"В ответ на преступления, совершенные врагом против нашего народа в секторе Газа, воины за веру Исламского сопротивления в Ираке нанесли ракетный залп по американской оккупационной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, точно поразив все цели", - говорится в заявлении шиитских группировок.
Айн аль-Асад, как и другие американские базы в Ираке и Сирии
, за последнее время неоднократно подвергалась нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился найти тех, кто устраивают нападения на американские военные базы, и наказать их.
В Сирии начались бои между армией страны и силами США, сообщили СМИ