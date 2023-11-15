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Шиитские вооруженные формирования обстреляли американскую базу в Ираке - РИА Новости, 15.11.2023
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15:29 15.11.2023 (обновлено: 15:41 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/obstrel-1909613181.html
Шиитские вооруженные формирования обстреляли американскую базу в Ираке
Шиитские вооруженные формирования обстреляли американскую базу в Ираке - РИА Новости, 15.11.2023
Шиитские вооруженные формирования обстреляли американскую базу в Ираке
Шиитские вооруженные формирования Ирака обстреляли ракетами базу США Айн аль-Асад на западе страны, говорится в заявлении группировок. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:29
2023-11-15T15:41
в мире
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ирак
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ТУНИС, 15 ноя - РИА Новости. Шиитские вооруженные формирования Ирака обстреляли ракетами базу США Айн аль-Асад на западе страны, говорится в заявлении группировок."В ответ на преступления, совершенные врагом против нашего народа в секторе Газа, воины за веру Исламского сопротивления в Ираке нанесли ракетный залп по американской оккупационной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, точно поразив все цели", - говорится в заявлении шиитских группировок.Айн аль-Асад, как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергалась нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился найти тех, кто устраивают нападения на американские военные базы, и наказать их.
https://ria.ru/20231109/siriya-1908299923.html
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в мире, сша, ирак, сирия
В мире, США, Ирак, Сирия
Шиитские вооруженные формирования обстреляли американскую базу в Ираке

Шиитские вооруженные формирования обстреляли базу США Айн-аль-Асад в Ираке

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson GramleyАмериканские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson Gramley
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. Архивное фото
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ТУНИС, 15 ноя - РИА Новости. Шиитские вооруженные формирования Ирака обстреляли ракетами базу США Айн аль-Асад на западе страны, говорится в заявлении группировок.
"В ответ на преступления, совершенные врагом против нашего народа в секторе Газа, воины за веру Исламского сопротивления в Ираке нанесли ракетный залп по американской оккупационной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, точно поразив все цели", - говорится в заявлении шиитских группировок.
Айн аль-Асад, как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергалась нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился найти тех, кто устраивают нападения на американские военные базы, и наказать их.
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