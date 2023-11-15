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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадало здание школы
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадало здание школы - РИА Новости, 15.11.2023
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадало здание школы
Школа получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:14
2023-11-15T15:14
2023-11-15T15:14
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горловка
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Школа получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских карателей повреждена школа № 10", - говорится в сообщении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с 14.00 по 14.30 выпустили по этому району шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Кроме того, в 14.55 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадало здание школы
Приходько: при обстреле Горловки ВСУ пострадало здание школы