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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадало здание школы

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадало здание школы - РИА Новости, 15.11.2023

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадало здание школы

Школа получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:14

2023-11-15T15:14

2023-11-15T15:14

специальная военная операция на украине

горловка

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Школа получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских карателей повреждена школа № 10", - говорится в сообщении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с 14.00 по 14.30 выпустили по этому району шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Кроме того, в 14.55 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия