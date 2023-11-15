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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадало здание школы - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/obstrel-1909607928.html
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадало здание школы
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадало здание школы - РИА Новости, 15.11.2023
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадало здание школы
Школа получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:14
2023-11-15T15:14
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Школа получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских карателей повреждена школа № 10", - говорится в сообщении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с 14.00 по 14.30 выпустили по этому району шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Кроме того, в 14.55 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадало здание школы

Приходько: при обстреле Горловки ВСУ пострадало здание школы

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Школа получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале.
"В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских карателей повреждена школа № 10", - говорится в сообщении.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с 14.00 по 14.30 выпустили по этому району шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Кроме того, в 14.55 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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