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При обстреле Горловки погиб мирный житель, еще два человека пострадали - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 15.11.2023 (обновлено: 20:37 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/obstrel-1909605283.html
При обстреле Горловки погиб мирный житель, еще два человека пострадали
При обстреле Горловки погиб мирный житель, еще два человека пострадали - РИА Новости, 15.11.2023
При обстреле Горловки погиб мирный житель, еще два человека пострадали
Второй мирный житель ранен в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:05
2023-11-15T20:37
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Второй мирный житель ранен в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии горловчан возросло до двух. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь",- написал мэр.Ранее Приходько сообщил, что один мужчина погиб, женщина ранена при обстреле центра города. Он так же отметил, что обстрелов уничтожены два легковых автомобиля по улице Интернациональная, в Центрально-Городском районе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909415616.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки погиб мирный житель, еще два человека пострадали

Приходько: при обстреле Горловки погиб мирный житель, еще двое пострадали

© Фото : Приходько РИК / TelegramЛегковой автомобиль, уничтоженный ВФУ на улице Интернациональная Центрально-Городского района Горловки. 15 ноября 2023
Легковой автомобиль, уничтоженный ВФУ на улице Интернациональная Центрально-Городского района Горловки. 15 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Легковой автомобиль, уничтоженный ВФУ на улице Интернациональная Центрально-Городского района Горловки. 15 ноября 2023
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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Второй мирный житель ранен в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии горловчан возросло до двух. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь",- написал мэр.
Ранее Приходько сообщил, что один мужчина погиб, женщина ранена при обстреле центра города.
Он так же отметил, что обстрелов уничтожены два легковых автомобиля по улице Интернациональная, в Центрально-Городском районе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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