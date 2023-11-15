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При обстреле Горловки погиб мирный житель, еще два человека пострадали
При обстреле Горловки погиб мирный житель, еще два человека пострадали - РИА Новости, 15.11.2023
При обстреле Горловки погиб мирный житель, еще два человека пострадали
Второй мирный житель ранен в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:05
2023-11-15T15:05
2023-11-15T20:37
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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Второй мирный житель ранен в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии горловчан возросло до двух. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь",- написал мэр.Ранее Приходько сообщил, что один мужчина погиб, женщина ранена при обстреле центра города. Он так же отметил, что обстрелов уничтожены два легковых автомобиля по улице Интернациональная, в Центрально-Городском районе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909415616.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки погиб мирный житель, еще два человека пострадали
Приходько: при обстреле Горловки погиб мирный житель, еще двое пострадали