https://ria.ru/20231115/obstrel-1909605283.html

При обстреле Горловки погиб мирный житель, еще два человека пострадали

При обстреле Горловки погиб мирный житель, еще два человека пострадали - РИА Новости, 15.11.2023

При обстреле Горловки погиб мирный житель, еще два человека пострадали

Второй мирный житель ранен в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:05

2023-11-15T15:05

2023-11-15T20:37

специальная военная операция на украине

горловка

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Второй мирный житель ранен в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии горловчан возросло до двух. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь",- написал мэр.Ранее Приходько сообщил, что один мужчина погиб, женщина ранена при обстреле центра города. Он так же отметил, что обстрелов уничтожены два легковых автомобиля по улице Интернациональная, в Центрально-Городском районе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909415616.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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