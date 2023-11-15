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Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку - РИА Новости, 15.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/obstrel-1909589227.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку - РИА Новости, 15.11.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку
Украинские войска в 13.50 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:12
2023-11-15T14:12
специальная военная операция на украине
макеевка
горловка
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.50 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 13.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 13.20 по 13.55 выпустили в общей сложности еще 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Макеевке. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на его западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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РИА Новости
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макеевка, горловка, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Горловка, Донецк, СЦКК
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку

СЦКК: ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Макеевке и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМестная жительница показывает осколки снарядов
Местная жительница показывает осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Местная жительница показывает осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.50 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 13.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, украинские войска с 13.20 по 13.55 выпустили в общей сложности еще 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Макеевке.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на его западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаГорловкаДонецкСЦКК
 
 
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