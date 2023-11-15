https://ria.ru/20231115/obstrel-1909589227.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку - РИА Новости, 15.11.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку

Украинские войска в 13.50 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:12

2023-11-15T14:12

2023-11-15T14:12

специальная военная операция на украине

макеевка

горловка

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.50 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 13.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 13.20 по 13.55 выпустили в общей сложности еще 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Макеевке. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на его западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

макеевка

горловка

донецк

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макеевка, горловка, донецк, сцкк