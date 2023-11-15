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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 15.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Петровском району Донецка, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:14
2023-11-15T12:14
2023-11-15T12:14
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Петровском району Донецка, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, не уточнив тип РСЗО. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:48 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, за 10 минут с 11.20 украинские военные выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка и Макеевке, а также семь снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
СЦКК: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку