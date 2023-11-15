https://ria.ru/20231115/obstrel-1909532677.html

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около ста снарядов

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около ста снарядов - РИА Новости, 15.11.2023

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около ста снарядов

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по семи приграничным районам Белгородской области около 100 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:51

2023-11-15T10:51

2023-11-15T10:51

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

белгородский район

происшествия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по семи приграничным районам Белгородской области около 100 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В среду губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 14 ноября. Согласно данным из сводки, по семи приграничным муниципалитетам было выпущено 102 снаряда, включая два взрывных устройства с дрона. Кроме того, был сбит один украинский беспилотник, и на инфраструктурный объект связи были совершены атаки тремя дронами-камикадзе. "В Грайворонском городском округе в поселке Горьковский атаке трёх дронов-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. По окраине села Безымено выпущено 6 минометных снарядов, по окраинам сёл Дроновка и Сподарюшино - один и два минометных снаряда соответственно. Также на окраине Сподарюшино противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селам Щетиновка и Солнцевка выпущено в сумме 10 артиллерийских снарядов. В Борисовском районе 2 раза из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка, в результате обстрела было нарушено энергоснабжение. По данным главы региона, в Валуйском горокруге по селу Долгое выпущено 3 минометных снаряда. В Волоконовском районе 35 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. В Шебекинском горокруге из миномета обстреляли хутор Балки, села Муром, Новая Таволжанка и Середа в сумме 14 раз, уточнил губернатор. "В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Графовка - установлено 12 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. Также на окраине села сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. По окраинам сел Староселье и Репяховка выпущено 7 и 8 артиллерийских снарядов соответственно", - отметил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231115/oruzhie-1909421305.html

белгородская область

белгородский район

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вячеслав гладков, белгородская область, белгородский район, происшествия, вооруженные силы украины