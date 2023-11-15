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Идет поножовщина. В США раскрыли, что происходит в Киеве из-за Вашингтона - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:52 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/nozhi-1909497010.html
Идет поножовщина. В США раскрыли, что происходит в Киеве из-за Вашингтона
Идет поножовщина. В США раскрыли, что происходит в Киеве из-за Вашингтона - РИА Новости, 15.11.2023
Идет поножовщина. В США раскрыли, что происходит в Киеве из-за Вашингтона
Бездумная политика Вашингтона привела к военной катастрофе на Украине, а власти в Киеве обвиняют в поражении друг друга, заявил американский экономист,... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T03:52
2023-11-15T03:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
колумбийский университет
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Бездумная политика Вашингтона привела к военной катастрофе на Украине, а власти в Киеве обвиняют в поражении друг друга, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Для Украины сейчас наступает финал, и Зеленский, очевидно, в отчаянии. Длинные ножи наготове в Киеве (сравнение с одним из событий в истории нацистской Германии. — Прим. ред.). &lt;...&gt;. Там сейчас очень серьезные взаимные обвинения", — считает эксперт.Профессор отметил, что на Украине уже случилась "военная катастрофа". По его словам, ВСУ гонят в кровавые атаки пехоту без поддержки бронетехники и авиации. Аналитик назвал США виновниками такого положения дел. Он заметил, что именно Вашингтон, подтолкнул Киев к неудачному контрнаступлению, не имея четкого плана. Сакс добавил, что считает нынешнюю команду советников Белого дома по внешней политике "самой жалкой" из всех, которые он когда-либо видел."У России превосходство в воздухе, превосходство в ракетах, превосходство на земле, а у США нет связного подхода к тому, как договориться о завершении конфликта", — заявил профессор.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231115/strakh-1909492063.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, колумбийский университет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Колумбийский университет
Идет поножовщина. В США раскрыли, что происходит в Киеве из-за Вашингтона

Экономист Сакс: Зеленский в отчаянии из-за военной катастрофы, вызванной США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Бездумная политика Вашингтона привела к военной катастрофе на Украине, а власти в Киеве обвиняют в поражении друг друга, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Для Украины сейчас наступает финал, и Зеленский, очевидно, в отчаянии. Длинные ножи наготове в Киеве (сравнение с одним из событий в истории нацистской Германии. — Прим. ред.). <...>. Там сейчас очень серьезные взаимные обвинения", — считает эксперт.

"Ночь длинных ножей" случилась 30 июня 1934 года, когда с одобрения Гитлера произошла расправа над руководством штурмовых отрядов нацистской партии. Официальная пропаганда обвинила убитого лидера штурмовиков Эрнста Рема в организации путча.

Профессор отметил, что на Украине уже случилась "военная катастрофа". По его словам, ВСУ гонят в кровавые атаки пехоту без поддержки бронетехники и авиации.
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01:26
Аналитик назвал США виновниками такого положения дел. Он заметил, что именно Вашингтон, подтолкнул Киев к неудачному контрнаступлению, не имея четкого плана. Сакс добавил, что считает нынешнюю команду советников Белого дома по внешней политике "самой жалкой" из всех, которые он когда-либо видел.
"У России превосходство в воздухе, превосходство в ракетах, превосходство на земле, а у США нет связного подхода к тому, как договориться о завершении конфликта", — заявил профессор.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныКолумбийский университет
 
 
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