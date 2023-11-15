Идет поножовщина. В США раскрыли, что происходит в Киеве из-за Вашингтона
Экономист Сакс: Зеленский в отчаянии из-за военной катастрофы, вызванной США
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Бездумная политика Вашингтона привела к военной катастрофе на Украине, а власти в Киеве обвиняют в поражении друг друга, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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"Для Украины сейчас наступает финал, и Зеленский, очевидно, в отчаянии. Длинные ножи наготове в Киеве (сравнение с одним из событий в истории нацистской Германии. — Прим. ред.). <...>. Там сейчас очень серьезные взаимные обвинения", — считает эксперт.
"Ночь длинных ножей" случилась 30 июня 1934 года, когда с одобрения Гитлера произошла расправа над руководством штурмовых отрядов нацистской партии. Официальная пропаганда обвинила убитого лидера штурмовиков Эрнста Рема в организации путча.
Профессор отметил, что на Украине уже случилась "военная катастрофа". По его словам, ВСУ гонят в кровавые атаки пехоту без поддержки бронетехники и авиации.
Аналитик назвал США виновниками такого положения дел. Он заметил, что именно Вашингтон, подтолкнул Киев к неудачному контрнаступлению, не имея четкого плана. Сакс добавил, что считает нынешнюю команду советников Белого дома по внешней политике "самой жалкой" из всех, которые он когда-либо видел.
"У России превосходство в воздухе, превосходство в ракетах, превосходство на земле, а у США нет связного подхода к тому, как договориться о завершении конфликта", — заявил профессор.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.