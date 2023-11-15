https://ria.ru/20231115/nozhi-1909497010.html

Идет поножовщина. В США раскрыли, что происходит в Киеве из-за Вашингтона

Идет поножовщина. В США раскрыли, что происходит в Киеве из-за Вашингтона - РИА Новости, 15.11.2023

Идет поножовщина. В США раскрыли, что происходит в Киеве из-за Вашингтона

Бездумная политика Вашингтона привела к военной катастрофе на Украине, а власти в Киеве обвиняют в поражении друг друга, заявил американский экономист,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T03:52

2023-11-15T03:52

2023-11-15T03:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Бездумная политика Вашингтона привела к военной катастрофе на Украине, а власти в Киеве обвиняют в поражении друг друга, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Для Украины сейчас наступает финал, и Зеленский, очевидно, в отчаянии. Длинные ножи наготове в Киеве (сравнение с одним из событий в истории нацистской Германии. — Прим. ред.). <...>. Там сейчас очень серьезные взаимные обвинения", — считает эксперт.Профессор отметил, что на Украине уже случилась "военная катастрофа". По его словам, ВСУ гонят в кровавые атаки пехоту без поддержки бронетехники и авиации. Аналитик назвал США виновниками такого положения дел. Он заметил, что именно Вашингтон, подтолкнул Киев к неудачному контрнаступлению, не имея четкого плана. Сакс добавил, что считает нынешнюю команду советников Белого дома по внешней политике "самой жалкой" из всех, которые он когда-либо видел."У России превосходство в воздухе, превосходство в ракетах, превосходство на земле, а у США нет связного подхода к тому, как договориться о завершении конфликта", — заявил профессор.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231115/strakh-1909492063.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, колумбийский университет