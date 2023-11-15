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Пошлина на экспорт российской нефти с 1 декабря снизится на 1,5 доллара - РИА Новости, 15.11.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
15:01 15.11.2023 (обновлено: 15:03 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/neft-1909604174.html
Пошлина на экспорт российской нефти с 1 декабря снизится на 1,5 доллара
Пошлина на экспорт российской нефти с 1 декабря снизится на 1,5 доллара - РИА Новости, 15.11.2023
Пошлина на экспорт российской нефти с 1 декабря снизится на 1,5 доллара
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря текущего года снизится на 1,5 доллара и составит 24,7 доллара за тонну, сообщил Минфин РФ в своем... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:01
2023-11-15T15:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря текущего года снизится на 1,5 доллара и составит 24,7 доллара за тонну, сообщил Минфин РФ в своем Telegram-канале. "Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2023 года понизится на 1,5 доллара и составит 24,7 доллара за тонну", – говорится в сообщении. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 26,2 доллара за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 декабря понизится на 0,4 доллара и составит 7,4 доллара за тонну, на темные – на 1,5 доллара, до 24,7 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится на 0,4 доллара – до 7,4 доллара за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 0,9 доллара, до 13,5 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) повысится на 2,5 доллара, до 4,7 доллара за тонну, на чистые фракции СУГ - на 2,3 доллара, до 4,2 доллара. Пошлина на кокс снизится на 0,1 доллара, до 1,6 доллара за тонну.
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экономика, цены на нефть, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия
Пошлина на экспорт российской нефти с 1 декабря снизится на 1,5 доллара

Пошлина на экспорт российской нефти с 1 декабря снизится до $24,7 за тонну

© iStock.com / William_PotterНефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот
Нефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© iStock.com / William_Potter
Нефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря текущего года снизится на 1,5 доллара и составит 24,7 доллара за тонну, сообщил Минфин РФ в своем Telegram-канале.
"Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2023 года понизится на 1,5 доллара и составит 24,7 доллара за тонну", – говорится в сообщении. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 26,2 доллара за тонну.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 декабря понизится на 0,4 доллара и составит 7,4 доллара за тонну, на темные – на 1,5 доллара, до 24,7 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится на 0,4 доллара – до 7,4 доллара за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 0,9 доллара, до 13,5 доллара за тонну.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) повысится на 2,5 доллара, до 4,7 доллара за тонну, на чистые фракции СУГ - на 2,3 доллара, до 4,2 доллара. Пошлина на кокс снизится на 0,1 доллара, до 1,6 доллара за тонну.
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