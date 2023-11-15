https://ria.ru/20231115/neft-1909604174.html

Пошлина на экспорт российской нефти с 1 декабря снизится на 1,5 доллара

Пошлина на экспорт российской нефти с 1 декабря снизится на 1,5 доллара - РИА Новости, 15.11.2023

Пошлина на экспорт российской нефти с 1 декабря снизится на 1,5 доллара

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря текущего года снизится на 1,5 доллара и составит 24,7 доллара за тонну, сообщил Минфин РФ в своем... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:01

2023-11-15T15:01

2023-11-15T15:03

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870521218_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f57a56a8f27114a8601738df7a602bff.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря текущего года снизится на 1,5 доллара и составит 24,7 доллара за тонну, сообщил Минфин РФ в своем Telegram-канале. "Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2023 года понизится на 1,5 доллара и составит 24,7 доллара за тонну", – говорится в сообщении. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 26,2 доллара за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 декабря понизится на 0,4 доллара и составит 7,4 доллара за тонну, на темные – на 1,5 доллара, до 24,7 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится на 0,4 доллара – до 7,4 доллара за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 0,9 доллара, до 13,5 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) повысится на 2,5 доллара, до 4,7 доллара за тонну, на чистые фракции СУГ - на 2,3 доллара, до 4,2 доллара. Пошлина на кокс снизится на 0,1 доллара, до 1,6 доллара за тонну.

https://ria.ru/20231115/neft-1909602318.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия