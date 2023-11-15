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Баррель нефти Urals подешевел до 79,23 доллара - РИА Новости, 15.11.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
14:55 15.11.2023 (обновлено: 14:56 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/neft-1909602318.html
Баррель нефти Urals подешевел до 79,23 доллара
Баррель нефти Urals подешевел до 79,23 доллара - РИА Новости, 15.11.2023
Баррель нефти Urals подешевел до 79,23 доллара
Средняя цена нефти Urals с 15 октября по 14 ноября составила 79,23 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 88,62 доллара за... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:55
2023-11-15T14:56
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средняя цена нефти Urals с 15 октября по 14 ноября составила 79,23 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 88,62 доллара за баррель; таким образом, дисконт на российскую нефть за этот период составил в среднем 9,39 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ. "Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября 2023 года составила 79,23 доллара за баррель, или 578,4 доллара за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот период – 88,62 доллара", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Месяцем ранее средняя цена нефти Urals составляла 83,35 доллара за баррель, а стоимость нефти North Sea Dated за этот период - 93,43 доллара, то есть скидка достигала 10,08 доллара за баррель. Российская нефть за отчетный период подешевела на 4,9%. Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.
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экономика, россия, цены на нефть, urals, brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Цены на нефть, Urals, Brent
Баррель нефти Urals подешевел до 79,23 доллара

Минфин: баррель нефти Urals подешевел до $79,23, дисконт опустился ниже $9,5

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средняя цена нефти Urals с 15 октября по 14 ноября составила 79,23 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 88,62 доллара за баррель; таким образом, дисконт на российскую нефть за этот период составил в среднем 9,39 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ.
«
"Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября 2023 года составила 79,23 доллара за баррель, или 578,4 доллара за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот период – 88,62 доллара", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Месяцем ранее средняя цена нефти Urals составляла 83,35 доллара за баррель, а стоимость нефти North Sea Dated за этот период - 93,43 доллара, то есть скидка достигала 10,08 доллара за баррель. Российская нефть за отчетный период подешевела на 4,9%.
Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦены на нефтьUralsBrent
 
 
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