https://ria.ru/20231115/neft-1909602318.html

Баррель нефти Urals подешевел до 79,23 доллара

Баррель нефти Urals подешевел до 79,23 доллара - РИА Новости, 15.11.2023

Баррель нефти Urals подешевел до 79,23 доллара

Средняя цена нефти Urals с 15 октября по 14 ноября составила 79,23 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 88,62 доллара за... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:55

2023-11-15T14:55

2023-11-15T14:56

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средняя цена нефти Urals с 15 октября по 14 ноября составила 79,23 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 88,62 доллара за баррель; таким образом, дисконт на российскую нефть за этот период составил в среднем 9,39 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ. "Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября 2023 года составила 79,23 доллара за баррель, или 578,4 доллара за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот период – 88,62 доллара", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Месяцем ранее средняя цена нефти Urals составляла 83,35 доллара за баррель, а стоимость нефти North Sea Dated за этот период - 93,43 доллара, то есть скидка достигала 10,08 доллара за баррель. Российская нефть за отчетный период подешевела на 4,9%. Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, цены на нефть, urals, brent