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Чехия запретила России распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью - РИА Новости, 15.11.2023
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20:52 15.11.2023 (обновлено: 21:11 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/nedvizhimost-1909692522.html
Чехия запретила России распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью
Чехия запретила России распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью - РИА Новости, 15.11.2023
Чехия запретила России распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью
Премьер Чехии Петр Фиала заявил в соцсети X, что по решению властей страны Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью, РФ также... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T20:52
2023-11-15T21:11
чехия
россия
в мире
петр фиала
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер Чехии Петр Фиала заявил в соцсети X, что по решению властей страны Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью, РФ также запрещено использовать счета, на которые поступает плата за аренду недвижимости."Сегодня правительство решило, что российское государственное имущество будет заморожено. Это означает, что РФ не сможет распоряжаться имуществом, принадлежащим российским государственным органам", - написал Петр Фиала в соцсети Х.Фиала также подчеркнул, что такую недвижимость нельзя будет передавать или продавать. По его словам, РФ не сможет использовать банковские счета, на которые поступает плата за его аренду."России нельзя будет использовать банковские счета, на которые поступает арендная плата за это имущество", - добавил Фиала.Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности.В четверг в Брюсселе вице-президент ЕК Валдис Домбровскис сообщил, что Европейский союз пытается достичь договоренности по финансированию для Украины на 2024 и последующий годы, поскольку деньги Киеву из нового несогласованного пока пакета необходимо начать переводить уже в январе, и рассматривает в качестве "возможного источника дополнительного дохода" иммобилизованные в Европе российские суверенные активы.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что с 2022 года в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, российские юридические и физических лица незаконно лишаются прав собственности.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20221104/nedvizhimost-1829234272.html
https://ria.ru/20231109/aktivy-1908483697.html
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чехия, россия, в мире, петр фиала, еврокомиссия, евросоюз
Чехия, Россия, В мире, Петр Фиала, Еврокомиссия, Евросоюз
Чехия запретила России распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью

Премьер Чехии: Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер Чехии Петр Фиала заявил в соцсети X, что по решению властей страны Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью, РФ также запрещено использовать счета, на которые поступает плата за аренду недвижимости.
"Сегодня правительство решило, что российское государственное имущество будет заморожено. Это означает, что РФ не сможет распоряжаться имуществом, принадлежащим российским государственным органам", - написал Петр Фиала в соцсети Х.
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Фиала также подчеркнул, что такую недвижимость нельзя будет передавать или продавать. По его словам, РФ не сможет использовать банковские счета, на которые поступает плата за его аренду.
"России нельзя будет использовать банковские счета, на которые поступает арендная плата за это имущество", - добавил Фиала.
Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности.
В четверг в Брюсселе вице-президент ЕК Валдис Домбровскис сообщил, что Европейский союз пытается достичь договоренности по финансированию для Украины на 2024 и последующий годы, поскольку деньги Киеву из нового несогласованного пока пакета необходимо начать переводить уже в январе, и рассматривает в качестве "возможного источника дополнительного дохода" иммобилизованные в Европе российские суверенные активы.
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Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что с 2022 года в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, российские юридические и физических лица незаконно лишаются прав собственности.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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