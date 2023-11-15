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В Россию экстрадировали организатора нападений на прохожих в Петербурге - РИА Новости, 15.11.2023
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14:36 15.11.2023 (обновлено: 17:40 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/napadeniya-1909596916.html
В Россию экстрадировали организатора нападений на прохожих в Петербурге
В Россию экстрадировали организатора нападений на прохожих в Петербурге - РИА Новости, 15.11.2023
В Россию экстрадировали организатора нападений на прохожих в Петербурге
Азербайджан по запросу России экстрадировал Турала Мамедова, которого обвиняют в организации нападений на жителей Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:36
2023-11-15T17:40
происшествия
россия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Азербайджан по запросу России экстрадировал Турала Мамедова, которого обвиняют в организации нападений на жителей Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры."Компетентные органы Азербайджанской Республики экстрадировали Турала Мамедова для привлечения к уголовной ответственности", — говорится в публикации.Внимание силовиков в конце октября привлекли видеозаписи в соцсетях, на которых группа молодых выходцев из Азербайджана нападала на прохожих. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах. Жертвами становились подростки или нетрезвые люди.Эти драки снимали на видео и выкладывали в Telegram-канал "Жизнь бродяги". Третьего ноября "Коммерсант" со ссылкой на председателя азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Вагифа Мамишева написал, что этот канал ведет несовершеннолетний Турал Мамедов. Предполагаемого организатора нападений объявили в международный розыск и заочно арестовали.Позднее его задержали в Азербайджане.Уголовное дело расследуется по статьям "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия" и "Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды группы лиц по признакам национальности".
https://ria.ru/20231102/peterburg-1907011153.html
https://ria.ru/20231110/delo-1908693348.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Россию экстрадировали организатора нападений на прохожих в Петербурге

Азербайджан экстрадировал в РФ организатора нападений на прохожих в Петербурге

© Генпрокуратура России/TelegramТурал Мамедов
Турал Мамедов
© Генпрокуратура России/Telegram
Турал Мамедов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Азербайджан по запросу России экстрадировал Турала Мамедова, которого обвиняют в организации нападений на жителей Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
"Компетентные органы Азербайджанской Республики экстрадировали Турала Мамедова для привлечения к уголовной ответственности", — говорится в публикации.
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Внимание силовиков в конце октября привлекли видеозаписи в соцсетях, на которых группа молодых выходцев из Азербайджана нападала на прохожих. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах. Жертвами становились подростки или нетрезвые люди.
Эти драки снимали на видео и выкладывали в Telegram-канал "Жизнь бродяги".
Третьего ноября "Коммерсант" со ссылкой на председателя азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Вагифа Мамишева написал, что этот канал ведет несовершеннолетний Турал Мамедов.
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Предполагаемого организатора нападений объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Позднее его задержали в Азербайджане.
Уголовное дело расследуется по статьям "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия" и "Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды группы лиц по признакам национальности".
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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