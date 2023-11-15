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В Польше медведь напал на экологического активиста - РИА Новости, 15.11.2023
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15:45 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/napadenie-1909616316.html
В Польше медведь напал на экологического активиста
В Польше медведь напал на экологического активиста - РИА Новости, 15.11.2023
В Польше медведь напал на экологического активиста
Дикий медведь напал на экологического активиста в Польше и нанес ему многочисленные травмы, сообщает на своем сайте лесничество "Лутовиска" государственных... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:45
2023-11-15T15:45
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Дикий медведь напал на экологического активиста в Польше и нанес ему многочисленные травмы, сообщает на своем сайте лесничество "Лутовиска" государственных лесов республики. "В лесничество Лутовиска поступила информация об опасном происшествии, произошедшем в окрестностях бывшей деревни Хульское. Медведь напал на мужчину в лесу, недалеко от знакомой нам и контролируемой берлоги, нанеся своей жертве многочисленные травмы. Второй мужчина, участвовавший в инциденте, не пострадал и вызвал помощь, благодаря которой пострадавший оказался в госпитале", - говорится в сообщении. Отмечается, что берлога медведя, о которой идет речь, была обнаружена лесником в январе 2023 года, в этом участке леса были прекращены все работы, а в октябре была установлена фотоловушка, которая должна была мониторить окрестности берлоги. Лесничество указывает, что пострадавший является активистом инициативы "Дикие Карпаты", которая и обратилась в лесничество с требованием создать вокруг берлоги медведя защитную зону. "О том, что идет процедура по созданию охранной зоны, прекрасно знали активисты инициативы "Дикие Карпаты". К сожалению, они нарушили спокойствие зверя, готовящегося к зимней спячке, спровоцировав драматическую ситуацию, участниками которой они стали", - говорится в сообщении. По данным полиции, 56-летний пострадавший находятся в госпитале. У него множественные рваные раны.
https://ria.ru/20230603/mchs-1875916516.html
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польша, в мире
Польша, В мире
В Польше медведь напал на экологического активиста

В Польше медведь нанес множественные рваные раны экоактивисту

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкМедведь
Медведь - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Медведь. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Дикий медведь напал на экологического активиста в Польше и нанес ему многочисленные травмы, сообщает на своем сайте лесничество "Лутовиска" государственных лесов республики.
"В лесничество Лутовиска поступила информация об опасном происшествии, произошедшем в окрестностях бывшей деревни Хульское. Медведь напал на мужчину в лесу, недалеко от знакомой нам и контролируемой берлоги, нанеся своей жертве многочисленные травмы. Второй мужчина, участвовавший в инциденте, не пострадал и вызвал помощь, благодаря которой пострадавший оказался в госпитале", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что берлога медведя, о которой идет речь, была обнаружена лесником в январе 2023 года, в этом участке леса были прекращены все работы, а в октябре была установлена фотоловушка, которая должна была мониторить окрестности берлоги.
Лесничество указывает, что пострадавший является активистом инициативы "Дикие Карпаты", которая и обратилась в лесничество с требованием создать вокруг берлоги медведя защитную зону.
"О том, что идет процедура по созданию охранной зоны, прекрасно знали активисты инициативы "Дикие Карпаты". К сожалению, они нарушили спокойствие зверя, готовящегося к зимней спячке, спровоцировав драматическую ситуацию, участниками которой они стали", - говорится в сообщении.
По данным полиции, 56-летний пострадавший находятся в госпитале. У него множественные рваные раны.
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