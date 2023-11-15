https://ria.ru/20231115/napadenie-1909616316.html

В Польше медведь напал на экологического активиста

В Польше медведь напал на экологического активиста - РИА Новости, 15.11.2023

В Польше медведь напал на экологического активиста

Дикий медведь напал на экологического активиста в Польше и нанес ему многочисленные травмы, сообщает на своем сайте лесничество "Лутовиска" государственных... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:45

2023-11-15T15:45

2023-11-15T15:45

польша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875932672_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_aa3208613c5264ec630a9ac83ce653d6.jpg

ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Дикий медведь напал на экологического активиста в Польше и нанес ему многочисленные травмы, сообщает на своем сайте лесничество "Лутовиска" государственных лесов республики. "В лесничество Лутовиска поступила информация об опасном происшествии, произошедшем в окрестностях бывшей деревни Хульское. Медведь напал на мужчину в лесу, недалеко от знакомой нам и контролируемой берлоги, нанеся своей жертве многочисленные травмы. Второй мужчина, участвовавший в инциденте, не пострадал и вызвал помощь, благодаря которой пострадавший оказался в госпитале", - говорится в сообщении. Отмечается, что берлога медведя, о которой идет речь, была обнаружена лесником в январе 2023 года, в этом участке леса были прекращены все работы, а в октябре была установлена фотоловушка, которая должна была мониторить окрестности берлоги. Лесничество указывает, что пострадавший является активистом инициативы "Дикие Карпаты", которая и обратилась в лесничество с требованием создать вокруг берлоги медведя защитную зону. "О том, что идет процедура по созданию охранной зоны, прекрасно знали активисты инициативы "Дикие Карпаты". К сожалению, они нарушили спокойствие зверя, готовящегося к зимней спячке, спровоцировав драматическую ситуацию, участниками которой они стали", - говорится в сообщении. По данным полиции, 56-летний пострадавший находятся в госпитале. У него множественные рваные раны.

https://ria.ru/20230603/mchs-1875916516.html

https://ria.ru/20230527/medved-1874478086.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, в мире