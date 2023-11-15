Рейтинг@Mail.ru
Кубань отправила почти три тысячи наборов для младенцев в новые регионы - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
16:10 15.11.2023 (обновлено: 16:39 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/nabory-1909623091.html
Кубань отправила почти три тысячи наборов для младенцев в новые регионы
Кубань отправила почти три тысячи наборов для младенцев в новые регионы - РИА Новости, 15.11.2023
Кубань отправила почти три тысячи наборов для младенцев в новые регионы
Участники молодежного крыла Народного фронта из Краснодара за две недели отправили 2,7 тысячи перинатальных и 1,8 тысячи продовольственных наборов, а также 25... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:10
2023-11-15T16:39
надежные люди
краснодар
донецкая народная республика
мария кравченко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909622857_0:226:1208:906_1920x0_80_0_0_aadd7bd2d863a4bf4b3e3123b824c179.jpg
КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Участники молодежного крыла Народного фронта из Краснодара за две недели отправили 2,7 тысячи перинатальных и 1,8 тысячи продовольственных наборов, а также 25 тонн гуманитарного груза жителям новых регионов, сообщили журналистам в пресс-службе общественного движения. "В гуманитарной миссии участвовали 12 человек — как парни, так и девушки. За время работы на складе мы собрали 2750 боксов для новорожденных и 1800 продовольственных наборов, отсортировали 25 тонн груза - продукты, вещи, книги, оборудование, элементы экипировки и прочее. Все это отправилось в новые регионы для наших военнослужащих и местных жителей", - передает пресс-служба слова регионального координатора на Кубани Марии Кравченко. Отмечается, что после формирования гумгрузов молодые люди поехали в Донецкую народную республику, чтобы лично передать бойцам СВО маскировочные халаты, экипировку и берцы. В Мариуполе активисты также помогали с уборкой придомовых территорий и разборкой завалов. Поддержка потребовалась местному жителю Николаю Нужде, который ранее вместе с женой тоже был волонтером, но в прошлом году получил тяжелое ранение, когда ВСУ обстреливали его улицу и взорвали соседский дом. В этот момент мужчина был во дворе. От удара взрывной волны он лишился ноги. Позже также пострадал и его дом - ракета прилетела прямо в спальню. Краснодарские активисты помогли семье разобрать завалы после удара ракеты, добавляют в пресс-службе. "Огромнейшая благодарность молодежному крылу Народного фронта за помощь. Ребята помогли вынести мусор, который скопился за полтора года. После ранения я особо не делал ничего в доме. Привели и участок в порядок. Спасибо! Главное - чтобы мы и дальше так дружно вместе держались", - поблагодарил кубанских волонтеров Нужда.
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
краснодар
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909622857_0:0:1208:906_1920x0_80_0_0_5ee963eba629af22f80e680750c5d5d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, донецкая народная республика, мария кравченко, общество
Надежные люди, Краснодар, Донецкая Народная Республика, Мария Кравченко, Общество
Кубань отправила почти три тысячи наборов для младенцев в новые регионы

Молодежь на Кубани отправила 2,7 тысячи наборов для младенцев в новые регионы

© Фото : Предоставлено Молодёжным крылом Народного фронта в Краснодарском краеАктивисты, участвующие в гуманитарной миссии
Активисты, участвующие в гуманитарной миссии - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Предоставлено Молодёжным крылом Народного фронта в Краснодарском крае
Активисты, участвующие в гуманитарной миссии
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Участники молодежного крыла Народного фронта из Краснодара за две недели отправили 2,7 тысячи перинатальных и 1,8 тысячи продовольственных наборов, а также 25 тонн гуманитарного груза жителям новых регионов, сообщили журналистам в пресс-службе общественного движения.
"В гуманитарной миссии участвовали 12 человек — как парни, так и девушки. За время работы на складе мы собрали 2750 боксов для новорожденных и 1800 продовольственных наборов, отсортировали 25 тонн груза - продукты, вещи, книги, оборудование, элементы экипировки и прочее. Все это отправилось в новые регионы для наших военнослужащих и местных жителей", - передает пресс-служба слова регионального координатора на Кубани Марии Кравченко.
© Фото : Предоставлено Молодёжным крылом Народного фронта в Краснодарском краеАктивисты помогают семье Николая Нужды из Мариуполя разобрать завалы после удара ракеты
Активисты помогают семье Николая Нужды из Мариуполя разобрать завалы после удара ракеты - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Предоставлено Молодёжным крылом Народного фронта в Краснодарском крае
Активисты помогают семье Николая Нужды из Мариуполя разобрать завалы после удара ракеты
Отмечается, что после формирования гумгрузов молодые люди поехали в Донецкую народную республику, чтобы лично передать бойцам СВО маскировочные халаты, экипировку и берцы.
В Мариуполе активисты также помогали с уборкой придомовых территорий и разборкой завалов. Поддержка потребовалась местному жителю Николаю Нужде, который ранее вместе с женой тоже был волонтером, но в прошлом году получил тяжелое ранение, когда ВСУ обстреливали его улицу и взорвали соседский дом. В этот момент мужчина был во дворе. От удара взрывной волны он лишился ноги. Позже также пострадал и его дом - ракета прилетела прямо в спальню. Краснодарские активисты помогли семье разобрать завалы после удара ракеты, добавляют в пресс-службе.
"Огромнейшая благодарность молодежному крылу Народного фронта за помощь. Ребята помогли вынести мусор, который скопился за полтора года. После ранения я особо не делал ничего в доме. Привели и участок в порядок. Спасибо! Главное - чтобы мы и дальше так дружно вместе держались", - поблагодарил кубанских волонтеров Нужда.
Военнослужащие России возле автомобиля Общероссийского народного фронта (ОНФ) с гуманитарной помощью на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
"Заявок очень много". Кто и как помогает фронту
28 декабря 2022, 08:00
 
Надежные людиКраснодарДонецкая Народная РеспубликаМария КравченкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала