https://ria.ru/20231115/nabory-1909623091.html

Кубань отправила почти три тысячи наборов для младенцев в новые регионы

Кубань отправила почти три тысячи наборов для младенцев в новые регионы - РИА Новости, 15.11.2023

Кубань отправила почти три тысячи наборов для младенцев в новые регионы

Участники молодежного крыла Народного фронта из Краснодара за две недели отправили 2,7 тысячи перинатальных и 1,8 тысячи продовольственных наборов, а также 25... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:10

2023-11-15T16:10

2023-11-15T16:39

надежные люди

краснодар

донецкая народная республика

мария кравченко

общество

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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Участники молодежного крыла Народного фронта из Краснодара за две недели отправили 2,7 тысячи перинатальных и 1,8 тысячи продовольственных наборов, а также 25 тонн гуманитарного груза жителям новых регионов, сообщили журналистам в пресс-службе общественного движения. "В гуманитарной миссии участвовали 12 человек — как парни, так и девушки. За время работы на складе мы собрали 2750 боксов для новорожденных и 1800 продовольственных наборов, отсортировали 25 тонн груза - продукты, вещи, книги, оборудование, элементы экипировки и прочее. Все это отправилось в новые регионы для наших военнослужащих и местных жителей", - передает пресс-служба слова регионального координатора на Кубани Марии Кравченко. Отмечается, что после формирования гумгрузов молодые люди поехали в Донецкую народную республику, чтобы лично передать бойцам СВО маскировочные халаты, экипировку и берцы. В Мариуполе активисты также помогали с уборкой придомовых территорий и разборкой завалов. Поддержка потребовалась местному жителю Николаю Нужде, который ранее вместе с женой тоже был волонтером, но в прошлом году получил тяжелое ранение, когда ВСУ обстреливали его улицу и взорвали соседский дом. В этот момент мужчина был во дворе. От удара взрывной волны он лишился ноги. Позже также пострадал и его дом - ракета прилетела прямо в спальню. Краснодарские активисты помогли семье разобрать завалы после удара ракеты, добавляют в пресс-службе. "Огромнейшая благодарность молодежному крылу Народного фронта за помощь. Ребята помогли вынести мусор, который скопился за полтора года. После ранения я особо не делал ничего в доме. Привели и участок в порядок. Спасибо! Главное - чтобы мы и дальше так дружно вместе держались", - поблагодарил кубанских волонтеров Нужда.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

краснодар

донецкая народная республика

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краснодар, донецкая народная республика, мария кравченко, общество