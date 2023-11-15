https://ria.ru/20231115/murashko-1909505520.html
Мурашко привел пример сотрудничества минздравов СНГ
Мурашко привел пример сотрудничества минздравов СНГ - РИА Новости, 15.11.2023
Мурашко привел пример сотрудничества минздравов СНГ
COVID-19 показал, насколько эффективно могут взаимодействовать министерства здравоохранения стран Содружества Независимых Государств, сообщил в среду в ходе... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T07:31
2023-11-15T07:31
2023-11-15T07:31
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БИШКЕК, 15 ноя - РИА Новости. COVID-19 показал, насколько эффективно могут взаимодействовать министерства здравоохранения стран Содружества Независимых Государств, сообщил в среду в ходе заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ глава минздрава РФ Михаил Мурашко. "Беспрецедентный вызов COVID показал, насколько эффективно мы можем взаимодействовать, когда стоит тот или иной вызов перед системой здравоохранения. Обмен специалистами, совместное ведение пациентов, новые выпущенные методические рекомендации по лечению пациентов, обновляемые регулярно. Конечно же, открытый доступ к информационным ресурсам по дистанционному обучению. Все это позволяет нам взаимодействовать в новом ключе", - сказал министр. По его словам, принятые Советом по сотрудничеству в сфере здравоохранения СНГ решения позволяют странам-участникам Содружества проводить согласованную политику в сфере охраны здоровья населения стран-членов. "Понятно, что четыре часа перелета для инфекционных заболеваний это абсолютно не барьер. Поэтому мы должны помнить, насколько важны коммуникации между минздравами стран в настоящее время. Все эти факторы требуют высокой подготовки и единых подходов к медицинской помощи", - подчеркнул Мурашко.
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россия, михаил мурашко, снг, в мире
Россия, Михаил Мурашко, СНГ, В мире
Мурашко привел пример сотрудничества минздравов СНГ
Мурашко: COVID-19 показал, насколько эффективно могут сотрудничать минздравы СНГ
БИШКЕК, 15 ноя - РИА Новости. COVID-19 показал, насколько эффективно могут взаимодействовать министерства здравоохранения стран Содружества Независимых Государств, сообщил в среду в ходе заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ глава минздрава РФ Михаил Мурашко.
«
"Беспрецедентный вызов COVID показал, насколько эффективно мы можем взаимодействовать, когда стоит тот или иной вызов перед системой здравоохранения. Обмен специалистами, совместное ведение пациентов, новые выпущенные методические рекомендации по лечению пациентов, обновляемые регулярно. Конечно же, открытый доступ к информационным ресурсам по дистанционному обучению. Все это позволяет нам взаимодействовать в новом ключе", - сказал министр.
По его словам, принятые Советом по сотрудничеству в сфере здравоохранения СНГ решения позволяют странам-участникам Содружества проводить согласованную политику в сфере охраны здоровья населения стран-членов.
"Понятно, что четыре часа перелета для инфекционных заболеваний это абсолютно не барьер. Поэтому мы должны помнить, насколько важны коммуникации между минздравами стран в настоящее время. Все эти факторы требуют высокой подготовки и единых подходов к медицинской помощи", - подчеркнул Мурашко.
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