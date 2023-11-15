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Синоптик предсказала минусовую погоду без осадков на выходные в Москве - РИА Новости, 15.11.2023
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11:13 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/moskva-1909539347.html
Синоптик предсказала минусовую погоду без осадков на выходные в Москве
Синоптик предсказала минусовую погоду без осадков на выходные в Москве - РИА Новости, 15.11.2023
Синоптик предсказала минусовую погоду без осадков на выходные в Москве
Без осадков и до минус 4 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T11:13
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общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Без осадков и до минус 4 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что на выходных в столичном регионе будет прохладная, но комфортная погода. "Ожидается облачная с прояснениями погода, но без осадков. Фон атмосферного давления будет повышенным. Температура в ночные часы в Москве будет в пределах минус 6-8 градусов по Цельсию, дневная - минус 2-4 градуса", - сказала Позднякова.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик предсказала минусовую погоду без осадков на выходные в Москве

Синоптик: в Москве на выходных ожидается до минус 4 градусов без осадков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДвижение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве
Движение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Движение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Без осадков и до минус 4 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик отметила, что на выходных в столичном регионе будет прохладная, но комфортная погода.
"Ожидается облачная с прояснениями погода, но без осадков. Фон атмосферного давления будет повышенным. Температура в ночные часы в Москве будет в пределах минус 6-8 градусов по Цельсию, дневная - минус 2-4 градуса", - сказала Позднякова.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима
12 ноября, 14:37
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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