https://ria.ru/20231115/moskva-1909539347.html
Синоптик предсказала минусовую погоду без осадков на выходные в Москве
Синоптик предсказала минусовую погоду без осадков на выходные в Москве - РИА Новости, 15.11.2023
Синоптик предсказала минусовую погоду без осадков на выходные в Москве
Без осадков и до минус 4 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T11:13
2023-11-15T11:13
2023-11-15T11:13
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Без осадков и до минус 4 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что на выходных в столичном регионе будет прохладная, но комфортная погода. "Ожидается облачная с прояснениями погода, но без осадков. Фон атмосферного давления будет повышенным. Температура в ночные часы в Москве будет в пределах минус 6-8 градусов по Цельсию, дневная - минус 2-4 градуса", - сказала Позднякова.
https://ria.ru/20231112/pogoda-1908968692.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик предсказала минусовую погоду без осадков на выходные в Москве
Синоптик: в Москве на выходных ожидается до минус 4 градусов без осадков
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Без осадков и до минус 4 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик отметила, что на выходных в столичном регионе будет прохладная, но комфортная погода.
"Ожидается облачная с прояснениями погода, но без осадков. Фон атмосферного давления будет повышенным. Температура в ночные часы в Москве будет в пределах минус 6-8 градусов по Цельсию, дневная - минус 2-4 градуса", - сказала Позднякова.
В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима