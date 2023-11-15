https://ria.ru/20231115/moskva-1909539347.html

Синоптик предсказала минусовую погоду без осадков на выходные в Москве

Синоптик предсказала минусовую погоду без осадков на выходные в Москве - РИА Новости, 15.11.2023

Синоптик предсказала минусовую погоду без осадков на выходные в Москве

Без осадков и до минус 4 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T11:13

2023-11-15T11:13

2023-11-15T11:13

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Без осадков и до минус 4 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что на выходных в столичном регионе будет прохладная, но комфортная погода. "Ожидается облачная с прояснениями погода, но без осадков. Фон атмосферного давления будет повышенным. Температура в ночные часы в Москве будет в пределах минус 6-8 градусов по Цельсию, дневная - минус 2-4 градуса", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20231112/pogoda-1908968692.html

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

общество, москва, татьяна позднякова