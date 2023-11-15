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В Москве задержали призывавшего к госперевороту гражданина Киргизии
В Москве задержали призывавшего к госперевороту гражданина Киргизии - РИА Новости, 15.11.2023
В Москве задержали призывавшего к госперевороту гражданина Киргизии
Гражданин Киргизии, который призывал к массовым беспорядкам и госперевороту, задержан в Москве и доставлен на родину, сообщили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T08:30
2023-11-15T08:30
2023-11-15T08:30
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БИШКЕК, 15 ноя - РИА Новости. Гражданин Киргизии, который призывал к массовым беспорядкам и госперевороту, задержан в Москве и доставлен на родину, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе госкомитета нацбезопасности Киргизии. "В городе Москве в РФ задержан гражданин Кыргызской Республики, публично призывавший к организации массовых беспорядков и насильственному захвату власти", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, 37-летний киргизстанец К.Н.К., находясь за пределами страны, через соцсети "систематически публиковал тенденциозно-провокационные сведения, в том числе призывы к массовым беспорядкам и последующему насильственному свержению и захвату власти". "В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий К.Н.К. был задержан на территории РФ и доставлен на территорию Кыргызстана. В настоящее время на основании санкции суда К.Н.К. находится в СИЗО", - уточнили в госкомитете.
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общество, москва, киргизия, россия, происшествия
Общество, Москва, Киргизия, Россия, Происшествия
В Москве задержали призывавшего к госперевороту гражданина Киргизии
В Москве задержали и депортировали призывавшего к перевороту гражданина Киргизии