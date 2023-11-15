https://ria.ru/20231115/monitoring-1909709119.html

Чернышенко рассказал о снижении затрат на топливо благодаря GPS/ГЛОНАСС

Чернышенко рассказал о снижении затрат на топливо благодаря GPS/ГЛОНАСС - РИА Новости, 15.11.2023

Чернышенко рассказал о снижении затрат на топливо благодаря GPS/ГЛОНАСС

Спутниковые системы мониторинга транспорта GPS/ГЛОНАСС снижают затраты на топливо до 30%, а также благодаря им растет безопасность пассажиров и повышается... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:15

2023-11-15T18:15

2023-11-15T23:20

экономика

россия

дмитрий чернышенко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

эра-глонасс

gps

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Спутниковые системы мониторинга транспорта GPS/ГЛОНАСС снижают затраты на топливо до 30%, а также благодаря им растет безопасность пассажиров и повышается производительность труда водителей, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Благодаря спутниковым системам мониторинга транспорта GPS/ГЛОНАСС до 30% снижаются затраты, связанные с потреблением топлива, например. Повышается производительность труда водителей, растет безопасность пассажиров. Решения по устранению транспортных проблем сейчас принимаются в основном онлайн", - сообщил Чернышенко, выступая на форуме "Транспорт России". Устройства вызова экстренных оперативных служб является неотъемлемой частью всех новых транспортных средств в России с 2017 года. Кнопки SOS устанавливаются также на импортируемые машины. Помимо аварийного оповещения владельцам автомобилей, подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС", доступны сервисы по помощи на дороге, а также вызов вневедомственной охраны Росгвардии во всех регионах страны. Он отметил, что в следующем году на платформе "Гостех" будет реализован широкий функционал различных сервисов по перевозкам и управлению цифровым профилем участников транспортно-логистической отрасли, а к концу 2024 года число электронных перевозочных документов должно достигнуть более 10 миллионов единиц. Вице-премьер РФ также подчеркнул, что создание Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП) является одним из ключевых международных проектов России в сфере цифровизации транспорта. Ожидается, что благодаря этой платформе средняя скорость доставки товаров увеличится до 15%, а объем грузоперевозок вырастет до 12%. По словам Чернышенко, первые сервисы на платформе будут продемонстрированы до конца 2024 года. "Важно, что компании ориентируются не просто на слепое копирование и подражание зарубежных аналогов, а на создание собственных качественных разработок, и у большинства разработок, которые как раз сейчас делаются в нашей транспортной отрасли, очень высокий экспортный потенциал", - добавил он. Вице-премьер РФ подчеркнул, что на примере транспортной отрасли можно увидеть готовность перехода к экспорту конкурентоспособных отечественных решений в дружественные страны и по другим направлениям.

https://ria.ru/20231113/razvitie-1909180365.html

https://ria.ru/20231104/chernyshenko-1907435646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, дмитрий чернышенко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), эра-глонасс, gps