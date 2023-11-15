https://ria.ru/20231115/moldaviya-1909594634.html

Молдавская оппозиция объяснила, зачем власти разорили аэропорт в Кишиневе

Молдавская оппозиция объяснила, зачем власти разорили аэропорт в Кишиневе - РИА Новости, 15.11.2023

Молдавская оппозиция объяснила, зачем власти разорили аэропорт в Кишиневе

Власти Молдавии намеренно разорили Международный аэропорт Кишинева, чтобы сдать его в концессию другой стране, говорится в заявлении оппозиционной партии... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:29

2023-11-15T14:29

2023-11-15T14:29

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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно разорили Международный аэропорт Кишинева, чтобы сдать его в концессию другой стране, говорится в заявлении оппозиционной партии "Возрождение". Аэропорт Кишинева в 2013 году был передан в концессию российскому консорциуму "Авиа Инвест" сроком на 49 лет. В июле 2020 года контракт о концессии был разорван Агентством публичной собственности Молдавии на основании нарушений условий концессии. В феврале 2022 года суд Кишинева принял окончательное решение о возвращении аэропорта в управление государства. "Аэропорт Кишинева был разорен ради продажи. Кишиневский аэропорт, едва вернувшийся в госсобственность, снова станет объектом концессии. Министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил этот шаг после массовых отмен рейсов и снижения его логистического значения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии "Возрождение". Власти Молдавии объясняют ситуацию с аэропортом уменьшением доступных воздушных коридоров и "сложной обстановкой в регионе", но оппозиция полагает, что кабмин намеренно игнорировал проблемы воздушной гавани. "Предлагаемый правительством план очередной концессии вызывает вопросы о будущем аэропорта и его стратегическом значении для Молдавии. В особенности, если его приобретут иностранные компании из Румынии или Франции… Они потенциально смогут использовать его для переброски военных грузов", - подчеркнули представители политсилы. Аэропорт Кишинева значительно сократил пассажиропоток с февраля 2022 года, поскольку совершает регулярные рейсы только в западном направлении. Кроме того, из соображений безопасности от рейсов в Молдавию отказалась компания WizzAir. Больше полугода не осуществляются и рейсы госкомпании AirMoldova, которая испытывает финансовые трудности.

https://ria.ru/20231115/moldaviya-1909588038.html

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молдавия, кишинев, в мире