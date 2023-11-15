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ВС России уничтожили "Мсту-Б", Д-30 и "Cobra" на Херсонском направлении
ВС России уничтожили "Мсту-Б", Д-30 и "Cobra" на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.11.2023
ВС России уничтожили "Мсту-Б", Д-30 и "Cobra" на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки более 60 украинских военнослужащих, гаубицу "МСТА-Б", две гаубицы Д-30, а также... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:50
2023-11-15T14:50
2023-11-15T15:02
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки более 60 украинских военнослужащих, гаубицу "МСТА-Б", две гаубицы Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Cobra", сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "МСТА-Б", две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Cobra", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили "Мсту-Б", Д-30 и "Cobra" на Херсонском направлении
МО: ВС РФ уничтожили "Мсту-Б", две Д-30 и "Cobra" на Херсонском направлении