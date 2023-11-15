Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили "Мсту-Б", Д-30 и "Cobra" на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 15.11.2023 (обновлено: 15:02 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/mo-1909601362.html
ВС России уничтожили "Мсту-Б", Д-30 и "Cobra" на Херсонском направлении
ВС России уничтожили "Мсту-Б", Д-30 и "Cobra" на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.11.2023
ВС России уничтожили "Мсту-Б", Д-30 и "Cobra" на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки более 60 украинских военнослужащих, гаубицу "МСТА-Б", две гаубицы Д-30, а также... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:50
2023-11-15T15:02
специальная военная операция на украине
общество
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722808_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_94e8f289320ed7b913f59ca4864da6a9.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки более 60 украинских военнослужащих, гаубицу "МСТА-Б", две гаубицы Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Cobra", сообщило в среду Минобороны РФ.&quot;На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица &quot;МСТА-Б&quot;, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы &quot;Cobra&quot;, - говорится в сообщении российского военного ведомства.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51ba08d4f7b2ce6967e8ed878c168986.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили "Мсту-Б", Д-30 и "Cobra" на Херсонском направлении

МО: ВС РФ уничтожили "Мсту-Б", две Д-30 и "Cobra" на Херсонском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки более 60 украинских военнослужащих, гаубицу "МСТА-Б", две гаубицы Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Cobra", сообщило в среду Минобороны РФ.
«

"На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "МСТА-Б", две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Cobra", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 ноября, 15:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала