Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал, как его дважды посылали на фронт - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/mo-1909534304.html
Украинский пленный рассказал, как его дважды посылали на фронт
Украинский пленный рассказал, как его дважды посылали на фронт - РИА Новости, 15.11.2023
Украинский пленный рассказал, как его дважды посылали на фронт
"Пленный солдат ВСУ рассказал, что был отправлен на фронт несмотря на то, ранее уже был мобилизован, ушел в самоволку и получил 5-летний срок". Об этом сообщили РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:58
2023-11-15T10:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
донецкая область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. "Пленный солдат ВСУ рассказал, что был отправлен на фронт несмотря на то, ранее уже был мобилизован, ушел в самоволку и получил 5-летний срок". Об этом сообщили в Telegram Минобороны РФ.Павел Митрович сообщил, что был мобилизован в марте в Киеве без медкомиссии в 120-й разведывательный батальон в группу эвакуации. Он не хотел воевать, поэтому вскоре покинул часть. Через три месяца на него вышли следователи и заявили, что на него возбуждено уголовное дело по факту оставления части. "Я как бы пришел, явился. Я ничего не отрицал. Да, ушел. В общем, был суд. Мне дали 5 лет, из которых два года условно. Если в течение этих лет я ничего не совершу, то они скостятся. И меня направили дальше служить. То есть, я не мог не служить. Статья не освобождала от дальнейшего прохождения службы. Я вынужден был идти дальше служить. В тот же батальон", - поведал Митрович. Пленный добавил, что батальон находился в Донецкой области и отношение к нему в нем, по понятным причинам, было прохладным.
https://ria.ru/20231111/plennye-1908849883.html
россия
украина
киев
донецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, донецкая область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Донецкая область, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, как его дважды посылали на фронт

МО РФ: пленный солдат ВСУ после пяти лет за дезертирство был вновь мобилизован

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. "Пленный солдат ВСУ рассказал, что был отправлен на фронт несмотря на то, ранее уже был мобилизован, ушел в самоволку и получил 5-летний срок". Об этом сообщили в Telegram Минобороны РФ.
Павел Митрович сообщил, что был мобилизован в марте в Киеве без медкомиссии в 120-й разведывательный батальон в группу эвакуации. Он не хотел воевать, поэтому вскоре покинул часть. Через три месяца на него вышли следователи и заявили, что на него возбуждено уголовное дело по факту оставления части.
«
"Я как бы пришел, явился. Я ничего не отрицал. Да, ушел. В общем, был суд. Мне дали 5 лет, из которых два года условно. Если в течение этих лет я ничего не совершу, то они скостятся. И меня направили дальше служить. То есть, я не мог не служить. Статья не освобождала от дальнейшего прохождения службы. Я вынужден был идти дальше служить. В тот же батальон", - поведал Митрович.
Пленный добавил, что батальон находился в Донецкой области и отношение к нему в нем, по понятным причинам, было прохладным.
Работа МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену
11 ноября, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДонецкая областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала