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Украинский пленный рассказал, как его дважды посылали на фронт

Украинский пленный рассказал, как его дважды посылали на фронт - РИА Новости, 15.11.2023

Украинский пленный рассказал, как его дважды посылали на фронт

"Пленный солдат ВСУ рассказал, что был отправлен на фронт несмотря на то, ранее уже был мобилизован, ушел в самоволку и получил 5-летний срок". Об этом сообщили РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:58

2023-11-15T10:58

2023-11-15T10:58

специальная военная операция на украине

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киев

донецкая область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. "Пленный солдат ВСУ рассказал, что был отправлен на фронт несмотря на то, ранее уже был мобилизован, ушел в самоволку и получил 5-летний срок". Об этом сообщили в Telegram Минобороны РФ.Павел Митрович сообщил, что был мобилизован в марте в Киеве без медкомиссии в 120-й разведывательный батальон в группу эвакуации. Он не хотел воевать, поэтому вскоре покинул часть. Через три месяца на него вышли следователи и заявили, что на него возбуждено уголовное дело по факту оставления части. "Я как бы пришел, явился. Я ничего не отрицал. Да, ушел. В общем, был суд. Мне дали 5 лет, из которых два года условно. Если в течение этих лет я ничего не совершу, то они скостятся. И меня направили дальше служить. То есть, я не мог не служить. Статья не освобождала от дальнейшего прохождения службы. Я вынужден был идти дальше служить. В тот же батальон", - поведал Митрович. Пленный добавил, что батальон находился в Донецкой области и отношение к нему в нем, по понятным причинам, было прохладным.

https://ria.ru/20231111/plennye-1908849883.html

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киев

донецкая область

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россия, украина, киев, донецкая область, вооруженные силы украины