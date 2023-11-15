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У побережья Кинбурнской косы заметили морские мины ВСУ - РИА Новости, 15.11.2023
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04:04 15.11.2023 (обновлено: 04:20 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/miny-1909498303.html
У побережья Кинбурнской косы заметили морские мины ВСУ
У побережья Кинбурнской косы заметили морские мины ВСУ - РИА Новости, 15.11.2023
У побережья Кинбурнской косы заметили морские мины ВСУ
Украинские морские мины всплывают у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области, некоторые из них выбрасывает на берег, рассказал РИА Новости замглавы... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T04:04
2023-11-15T04:20
специальная военная операция на украине
херсонская область
одесса
происшествия
россия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 ноя - РИА Новости. Украинские морские мины всплывают у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области, некоторые из них выбрасывает на берег, рассказал РИА Новости замглавы Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол. "На Кинбурнской косе в середине осени после штормов начали всплывать морские мины украинской стороны, которые она в самом начале СВО повыбрасывала со стороны Одессы, ожидая прихода Черноморского флота. Об этом сообщили жители косы. Большая часть мин взрывается на отмелях, но уже были случаи, когда мины выбрасывало на берег", - сказал Тистол. Он предоставил две фотографии: на одной мина лежит на берегу Кинбурнской косы, на второй виден дым после взрыва.
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херсонская область , одесса, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Одесса, Происшествия, Россия
У побережья Кинбурнской косы заметили морские мины ВСУ

Замглавы округа: у побережья Кинбурнской косы всплывают морские мины ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий казачьего батальона "Терек" на боевой позиции в районе Кинбурнской косы
Военнослужащий казачьего батальона Терек на боевой позиции в районе Кинбурнской косы - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащий казачьего батальона "Терек" на боевой позиции в районе Кинбурнской косы. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 ноя - РИА Новости. Украинские морские мины всплывают у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области, некоторые из них выбрасывает на берег, рассказал РИА Новости замглавы Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол.
"На Кинбурнской косе в середине осени после штормов начали всплывать морские мины украинской стороны, которые она в самом начале СВО повыбрасывала со стороны Одессы, ожидая прихода Черноморского флота. Об этом сообщили жители косы. Большая часть мин взрывается на отмелях, но уже были случаи, когда мины выбрасывало на берег", - сказал Тистол.
Он предоставил две фотографии: на одной мина лежит на берегу Кинбурнской косы, на второй виден дым после взрыва.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьОдессаПроисшествияРоссия
 
 
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