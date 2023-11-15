https://ria.ru/20231115/mintsifry-1909711588.html

Интернет на Камчатке восстановят в ближайшее время, заявило Минцифры

Интернет на Камчатке восстановят в ближайшее время, заявило Минцифры - РИА Новости, 15.11.2023

Интернет на Камчатке восстановят в ближайшее время, заявило Минцифры

Интернет на Камчатке будет восстановлен в ближайшее время, в регионе работает сотовая связь, телефония, доступны звонки в экстренные службы, говорится в... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T23:44

2023-11-15T23:44

2023-11-15T23:44

происшествия

камчатка

камчатский край

чукотский автономный округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895005355_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_68ae17677507052ce6680162735d0955.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Интернет на Камчатке будет восстановлен в ближайшее время, в регионе работает сотовая связь, телефония, доступны звонки в экстренные службы, говорится в сообщении Минцифры. Ранее в среду правительство Чукотского автономного округа сообщило, что Камчатский край так же, как и Чукотка, частично остался без связи из-за повреждения наземной части подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на территории полуострова. Специалисты отправились к месту устранения аварии. "Аварию на магистральной линии связи в Камчатском крае устранят в ближайшее время… Оперативные службы Ростелекома уже работают над устранением аварии. Интернет будет восстановлен в самое ближайшее время. Сейчас в регионе работает сотовая связь, телефония, а также доступны звонки в экстренные службы", - сказали в министерстве. В сообщении уточняется, что наземная часть магистральной линии связи между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний была повреждена при проведении земельных работ. Из-за этого жители некоторых районов Камчаткого края столкнулись с проблемой доступа в интернет.

https://ria.ru/20230807/internet-1888630913.html

https://ria.ru/20230815/svyaz-1890196730.html

камчатка

камчатский край

чукотский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, камчатский край, чукотский автономный округ