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Интернет на Камчатке восстановят в ближайшее время, заявило Минцифры - РИА Новости, 15.11.2023
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23:44 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/mintsifry-1909711588.html
Интернет на Камчатке восстановят в ближайшее время, заявило Минцифры
Интернет на Камчатке восстановят в ближайшее время, заявило Минцифры - РИА Новости, 15.11.2023
Интернет на Камчатке восстановят в ближайшее время, заявило Минцифры
Интернет на Камчатке будет восстановлен в ближайшее время, в регионе работает сотовая связь, телефония, доступны звонки в экстренные службы, говорится в... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T23:44
2023-11-15T23:44
происшествия
камчатка
камчатский край
чукотский автономный округ
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Интернет на Камчатке будет восстановлен в ближайшее время, в регионе работает сотовая связь, телефония, доступны звонки в экстренные службы, говорится в сообщении Минцифры. Ранее в среду правительство Чукотского автономного округа сообщило, что Камчатский край так же, как и Чукотка, частично остался без связи из-за повреждения наземной части подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на территории полуострова. Специалисты отправились к месту устранения аварии. "Аварию на магистральной линии связи в Камчатском крае устранят в ближайшее время… Оперативные службы Ростелекома уже работают над устранением аварии. Интернет будет восстановлен в самое ближайшее время. Сейчас в регионе работает сотовая связь, телефония, а также доступны звонки в экстренные службы", - сказали в министерстве. В сообщении уточняется, что наземная часть магистральной линии связи между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний была повреждена при проведении земельных работ. Из-за этого жители некоторых районов Камчаткого края столкнулись с проблемой доступа в интернет.
https://ria.ru/20230807/internet-1888630913.html
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камчатка
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происшествия, камчатка, камчатский край, чукотский автономный округ
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Чукотский автономный округ
Интернет на Камчатке восстановят в ближайшее время, заявило Минцифры

Минцифры: интернет на Камчатке восстановят в ближайшее время, есть сотовая связь

© iStock.com / geyzerПетропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© iStock.com / geyzer
Петропавловск-Камчатский . Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Интернет на Камчатке будет восстановлен в ближайшее время, в регионе работает сотовая связь, телефония, доступны звонки в экстренные службы, говорится в сообщении Минцифры.
Ранее в среду правительство Чукотского автономного округа сообщило, что Камчатский край так же, как и Чукотка, частично остался без связи из-за повреждения наземной части подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на территории полуострова. Специалисты отправились к месту устранения аварии.
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"Аварию на магистральной линии связи в Камчатском крае устранят в ближайшее время… Оперативные службы Ростелекома уже работают над устранением аварии. Интернет будет восстановлен в самое ближайшее время. Сейчас в регионе работает сотовая связь, телефония, а также доступны звонки в экстренные службы", - сказали в министерстве.
В сообщении уточняется, что наземная часть магистральной линии связи между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний была повреждена при проведении земельных работ. Из-за этого жители некоторых районов Камчаткого края столкнулись с проблемой доступа в интернет.
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