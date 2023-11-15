https://ria.ru/20231115/milan-1909708192.html
В Милане задержали экоактивистов, испортивших краской Арку мира
В Милане задержали экоактивистов, испортивших краской Арку мира - РИА Новости, 15.11.2023
В Милане задержали экоактивистов, испортивших краской Арку мира
Полиция итальянского Милана задержала семерых активистов экологического движения "Последнее поколение" после акта вандализма в отношении известной... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T23:08
2023-11-15T23:08
2023-11-15T23:08
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РИМ, 15 ноя - РИА Новости. Полиция итальянского Милана задержала семерых активистов экологического движения "Последнее поколение" после акта вандализма в отношении известной достопримечательности Арка мира в центре города, сообщили РИА Новости в миланском полицейском управлении. "Они нанесли оранжевую краску на монумент, нам еще предстоит изучить, как легко ее можно смыть. Полиция прибыла на место сразу, но они успели сделать то, что хотели. Сейчас они находятся под стражей", - сообщил представитель полиции. По сообщению городских изданий, активисты, традиционно выступающие за отказ от ископаемого топлива, растянули у одного из самых узнаваемых мест города транспарант с требованием учредить "фонд репараций" для борьбы с климатическими изменениями. Помимо обычных лозунгов экологического характера активисты также выкрикивали слоганы против политики нынешнего правительства Италии и действий властей Израиля в отношении Палестины. "При задержании никто из них не оказал сопротивления. Об аресте и дальнейшем статусе мы сообщим позднее", - заявили в полиции.
https://ria.ru/20231106/london-1907742842.html
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в мире, милан, италия, израиль
В мире, Милан, Италия, Израиль
В Милане задержали экоактивистов, испортивших краской Арку мира
В Милане задержали семерых экоактивистов, испортивших краской Арку мира
РИМ, 15 ноя - РИА Новости. Полиция итальянского Милана задержала семерых активистов экологического движения "Последнее поколение" после акта вандализма в отношении известной достопримечательности Арка мира в центре города, сообщили РИА Новости в миланском полицейском управлении.
"Они нанесли оранжевую краску на монумент, нам еще предстоит изучить, как легко ее можно смыть. Полиция прибыла на место сразу, но они успели сделать то, что хотели. Сейчас они находятся под стражей", - сообщил представитель полиции.
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По сообщению городских изданий, активисты, традиционно выступающие за отказ от ископаемого топлива, растянули у одного из самых узнаваемых мест города транспарант с требованием учредить "фонд репараций" для борьбы с климатическими изменениями. Помимо обычных лозунгов экологического характера активисты также выкрикивали слоганы против политики нынешнего правительства Италии
и действий властей Израиля
в отношении Палестины
.
"При задержании никто из них не оказал сопротивления. Об аресте и дальнейшем статусе мы сообщим позднее", - заявили в полиции.
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