https://ria.ru/20231115/mig-1909599331.html

ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.11.2023

ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 30 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:44

2023-11-15T14:44

2023-11-15T14:50

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 30 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ,"Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлоград Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Сватово, Коломыйчиха Луганской народной республики, Василевка, Белогоровка, Кирилловка Донецкой народной республики и Романовское Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 535 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8934 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13396 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15273 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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