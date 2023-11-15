https://ria.ru/20231115/mig-1909599331.html
ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.11.2023
ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 30 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:44
2023-11-15T14:44
2023-11-15T14:50
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
миг-29
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 30 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ,"Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлоград Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Сватово, Коломыйчиха Луганской народной республики, Василевка, Белогоровка, Кирилловка Донецкой народной республики и Романовское Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 535 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8934 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13396 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15273 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
Минобороны: система ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области