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ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 15.11.2023 (обновлено: 14:50 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/mig-1909599331.html
ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.11.2023
ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 30 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:44
2023-11-15T14:50
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
миг-29
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 30 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ,"Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлоград Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Сватово, Коломыйчиха Луганской народной республики, Василевка, Белогоровка, Кирилловка Донецкой народной республики и Романовское Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 535 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8934 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13396 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15273 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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днепропетровская область, украина, миг-29, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, павлоград, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, МиГ-29, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Павлоград, Ситуация в ДНР и ЛНР
ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

Минобороны: система ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 30 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ,
"Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлоград Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Сватово, Коломыйчиха Луганской народной республики, Василевка, Белогоровка, Кирилловка Донецкой народной республики и Романовское Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 535 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8934 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13396 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15273 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаМиГ-29РоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПавлоградСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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