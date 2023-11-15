https://ria.ru/20231115/markirovka-1909555442.html

Правительство расширило перечень одежды, подлежащей маркировке

Правительство расширило перечень одежды, подлежащей маркировке - РИА Новости, 15.11.2023

Правительство расширило перечень одежды, подлежащей маркировке

Правительство России расширило перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке - с 1 апреля она коснется верхней одежды, спортивных костюмов, а... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:10

2023-11-15T12:10

2023-11-15T12:10

россия

правительство рф

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительство России расширило перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке - с 1 апреля она коснется верхней одежды, спортивных костюмов, а также ряда других предметов гардероба, следует из постановления кабмина, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "С 1 апреля 2024 года в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением, вносят в информационную систему мониторинга сведения о маркировке товаров легкой промышленности, а также о вводе товаров легкой промышленности в оборот, их обороте и выводе из оборота … ", - говорится в документе. Далее перечислены коды продукции, попадающей под маркировку. Таким образом с 1 апреля маркироваться будут верхняя одежда из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, некоторые предметы спецодежды, трикотажные мужские рубашки, мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки, а также мужские и женские куртки, пальто, плащи и ряд других товаров. Меры принимаются в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2025 года.

https://ria.ru/20231113/markirovka-1909098830.html

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