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Правительство расширило перечень одежды, подлежащей маркировке - РИА Новости, 15.11.2023
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12:10 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/markirovka-1909555442.html
Правительство расширило перечень одежды, подлежащей маркировке
Правительство расширило перечень одежды, подлежащей маркировке - РИА Новости, 15.11.2023
Правительство расширило перечень одежды, подлежащей маркировке
Правительство России расширило перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке - с 1 апреля она коснется верхней одежды, спортивных костюмов, а... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:10
2023-11-15T12:10
россия
правительство рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительство России расширило перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке - с 1 апреля она коснется верхней одежды, спортивных костюмов, а также ряда других предметов гардероба, следует из постановления кабмина, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "С 1 апреля 2024 года в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением, вносят в информационную систему мониторинга сведения о маркировке товаров легкой промышленности, а также о вводе товаров легкой промышленности в оборот, их обороте и выводе из оборота … ", - говорится в документе. Далее перечислены коды продукции, попадающей под маркировку. Таким образом с 1 апреля маркироваться будут верхняя одежда из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, некоторые предметы спецодежды, трикотажные мужские рубашки, мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки, а также мужские и женские куртки, пальто, плащи и ряд других товаров. Меры принимаются в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2025 года.
https://ria.ru/20231113/markirovka-1909098830.html
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россия, правительство рф
Россия, Правительство РФ
Правительство расширило перечень одежды, подлежащей маркировке

В России с 1 апреля начнется маркировка верхней одежды, спортивных костюмов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительство России расширило перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке - с 1 апреля она коснется верхней одежды, спортивных костюмов, а также ряда других предметов гардероба, следует из постановления кабмина, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"С 1 апреля 2024 года в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением, вносят в информационную систему мониторинга сведения о маркировке товаров легкой промышленности, а также о вводе товаров легкой промышленности в оборот, их обороте и выводе из оборота … ", - говорится в документе. Далее перечислены коды продукции, попадающей под маркировку.
Таким образом с 1 апреля маркироваться будут верхняя одежда из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, некоторые предметы спецодежды, трикотажные мужские рубашки, мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки, а также мужские и женские куртки, пальто, плащи и ряд других товаров.
Меры принимаются в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2025 года.
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