https://ria.ru/20231115/manevr-1909494147.html

"Загонят в угол". Во Франции предсказали решающий маневр России на Украине

"Загонят в угол". Во Франции предсказали решающий маневр России на Украине - РИА Новости, 15.11.2023

"Загонят в угол". Во Франции предсказали решающий маневр России на Украине

Украинская армия рискует оказаться загнанной в угол в результате наступления российских военных на нескольких направлениях, заявила французский эксперт по... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T02:09

2023-11-15T02:09

2023-11-15T02:09

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

франция

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898653888_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_52d0ef798c3ea546017a7d341382e922.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинская армия рискует оказаться загнанной в угол в результате наступления российских военных на нескольких направлениях, заявила французский эксперт по геополитике Каролин Галактерос в эфире интернет-телеканала TVL."Правда в том, что российская армия находится в прекрасном положении, она продолжает наступать в своем ритме, но мне кажется, что существуют еще некоторые амбиции и планы дальнейшего наступления как на севере, так и на юге, чтобы в конечном счете загнать в угол оставшуюся часть Украины", — сказала аналитик.По ее словам, Запад "пришел к осознанию реальности" относительно состояния ВСУ, которые "находятся в затруднительном положении", испытывают нехватку людей и оружия.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231115/strakh-1909492063.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, франция, вооруженные силы украины