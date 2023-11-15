"Загонят в угол". Во Франции предсказали решающий маневр России на Украине
Аналитик Галактерос: наступление России с севера и юга загонит Украину в угол
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинская армия рискует оказаться загнанной в угол в результате наступления российских военных на нескольких направлениях, заявила французский эксперт по геополитике Каролин Галактерос в эфире интернет-телеканала TVL.
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"Правда в том, что российская армия находится в прекрасном положении, она продолжает наступать в своем ритме, но мне кажется, что существуют еще некоторые амбиции и планы дальнейшего наступления как на севере, так и на юге, чтобы в конечном счете загнать в угол оставшуюся часть Украины", — сказала аналитик.
По ее словам, Запад "пришел к осознанию реальности" относительно состояния ВСУ, которые "находятся в затруднительном положении", испытывают нехватку людей и оружия.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.