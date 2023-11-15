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"Загонят в угол". Во Франции предсказали решающий маневр России на Украине - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:09 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/manevr-1909494147.html
"Загонят в угол". Во Франции предсказали решающий маневр России на Украине
"Загонят в угол". Во Франции предсказали решающий маневр России на Украине - РИА Новости, 15.11.2023
"Загонят в угол". Во Франции предсказали решающий маневр России на Украине
Украинская армия рискует оказаться загнанной в угол в результате наступления российских военных на нескольких направлениях, заявила французский эксперт по... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T02:09
2023-11-15T02:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинская армия рискует оказаться загнанной в угол в результате наступления российских военных на нескольких направлениях, заявила французский эксперт по геополитике Каролин Галактерос в эфире интернет-телеканала TVL."Правда в том, что российская армия находится в прекрасном положении, она продолжает наступать в своем ритме, но мне кажется, что существуют еще некоторые амбиции и планы дальнейшего наступления как на севере, так и на юге, чтобы в конечном счете загнать в угол оставшуюся часть Украины", — сказала аналитик.По ее словам, Запад "пришел к осознанию реальности" относительно состояния ВСУ, которые "находятся в затруднительном положении", испытывают нехватку людей и оружия.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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в мире, россия, украина, франция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Вооруженные силы Украины
"Загонят в угол". Во Франции предсказали решающий маневр России на Украине

Аналитик Галактерос: наступление России с севера и юга загонит Украину в угол

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинская армия рискует оказаться загнанной в угол в результате наступления российских военных на нескольких направлениях, заявила французский эксперт по геополитике Каролин Галактерос в эфире интернет-телеканала TVL.
«
"Правда в том, что российская армия находится в прекрасном положении, она продолжает наступать в своем ритме, но мне кажется, что существуют еще некоторые амбиции и планы дальнейшего наступления как на севере, так и на юге, чтобы в конечном счете загнать в угол оставшуюся часть Украины", — сказала аналитик.
По ее словам, Запад "пришел к осознанию реальности" относительно состояния ВСУ, которые "находятся в затруднительном положении", испытывают нехватку людей и оружия.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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