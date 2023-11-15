https://ria.ru/20231115/luna-1909544044.html
Генконструктор назвал дату высадки первого россиянина на Луне
Генконструктор назвал дату высадки первого россиянина на Луне - РИА Новости, 15.11.2023
Генконструктор назвал дату высадки первого россиянина на Луне
Первый российский космонавт может высадиться на Луне уже в следующем десятилетии, сообщил генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РКК... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T11:29
2023-11-15T11:29
2023-11-15T15:50
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 15 ноя — РИА Новости. Первый российский космонавт может высадиться на Луне уже в следующем десятилетии, сообщил генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РКК "Энергия" Владимир Соловьев.На конференции "Пилотируемые полеты в космос" он представил дорожную карту, согласно которой в период с 2031 по 2040 год планируется создание модулей лунной базы и пилотируемого лунохода, а также первая высадка российских космонавтов на поверхность естественного спутника Земли.На это время запланированы "начало пилотируемых экспедиций, закрепление приоритета, геологические исследования".Как говорится в дорожной карте, с 2041 по 2050 год ожидается строительство лунной базы, создание оборудования для бурения и экскавации, экспериментальных добывающих и производственных комплексов, а также астрофизической обсерватории. Это нужно для добычи и использования кислорода на Луне, астрофизических и медико-биологических исследований и отработки технологий производства из лунных ресурсов.После 2050 года ресурсы Луны уже можно будет использовать для освоения дальнего космоса. Должны появиться комплексы производства и хранения топлива, средства орбитальной сборки и дозаправки, а также комплекса добычи редких ресурсов.До 2030 года российская ракетно-космическая отрасль, согласно дорожной карте, будет занята отправкой автоматических станций на Луну, а также обработкой транспортной системы, включающей сверхтяжелую ракету, взлетно-посадочный и грузовой посадочный корабли.
https://ria.ru/20231115/luna-1909527294.html
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космос - риа наука, луна, россия, земля, владимир соловьев (космонавт), роскосмос
Космос - РИА Наука, Луна, Россия, Земля, Владимир Соловьев (космонавт), Роскосмос
Генконструктор назвал дату высадки первого россиянина на Луне
Соловьев: первый россиянин высадится на Луне в период с 2031 по 2040 годы
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 15 ноя — РИА Новости. Первый российский космонавт может высадиться на Луне уже в следующем десятилетии, сообщил генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РКК "Энергия" Владимир Соловьев.
На конференции "Пилотируемые полеты в космос" он представил дорожную карту, согласно которой в период с 2031 по 2040 год планируется создание модулей лунной базы и пилотируемого лунохода, а также первая высадка российских космонавтов на поверхность естественного спутника Земли
.
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На это время запланированы "начало пилотируемых экспедиций, закрепление приоритета, геологические исследования".
Как говорится в дорожной карте, с 2041 по 2050 год ожидается строительство лунной базы, создание оборудования для бурения и экскавации, экспериментальных добывающих и производственных комплексов, а также астрофизической обсерватории. Это нужно для добычи и использования кислорода на Луне, астрофизических и медико-биологических исследований и отработки технологий производства из лунных ресурсов.
После 2050 года ресурсы Луны уже можно будет использовать для освоения дальнего космоса. Должны появиться комплексы производства и хранения топлива, средства орбитальной сборки и дозаправки, а также комплекса добычи редких ресурсов.
До 2030 года российская ракетно-космическая отрасль, согласно дорожной карте, будет занята отправкой автоматических станций на Луну, а также обработкой транспортной системы, включающей сверхтяжелую ракету, взлетно-посадочный и грузовой посадочный корабли.
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