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В России впервые показали робота-кентавра для помощи космонавтам на Луне - РИА Новости, 15.11.2023
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10:30 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/luna-1909527294.html
В России впервые показали робота-кентавра для помощи космонавтам на Луне
В России впервые показали робота-кентавра для помощи космонавтам на Луне - РИА Новости, 15.11.2023
В России впервые показали робота-кентавра для помощи космонавтам на Луне
Робота-кентавра с человекоподобным торсом на четырехколесной платформе, который может пригодиться для освоения Луны, впервые показали на конференции... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:30
2023-11-15T10:30
космос - риа наука
луна
россия
евгений дудоров
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 15 ноя - РИА Новости. Робота-кентавра с человекоподобным торсом на четырехколесной платформе, который может пригодиться для освоения Луны, впервые показали на конференции "Пилотируемые полеты в космос", передает корреспондент РИА Новости. Робот представлен на выставке вместе с другими разработками Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. Ранее исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров рассказал в интервью РИА Новости, что на Луне космонавтам могут пригодиться различные типы роботов в зависимости от задач, которые будут перед ними поставлены, в том числе и такие роботы-кентавры.
https://ria.ru/20231114/luna-1909371501.html
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космос - риа наука, луна, россия, евгений дудоров
Космос - РИА Наука, Луна, Россия, Евгений Дудоров
В России впервые показали робота-кентавра для помощи космонавтам на Луне

В РФ впервые показали робота-кентавра для помощи космонавтам на Луне

© РИА Новости / Петр Лыба | Перейти в медиабанкВид на полную луну в Москве
Вид на полную луну в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Петр Лыба
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 15 ноя - РИА Новости. Робота-кентавра с человекоподобным торсом на четырехколесной платформе, который может пригодиться для освоения Луны, впервые показали на конференции "Пилотируемые полеты в космос", передает корреспондент РИА Новости.
Робот представлен на выставке вместе с другими разработками Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
Ранее исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров рассказал в интервью РИА Новости, что на Луне космонавтам могут пригодиться различные типы роботов в зависимости от задач, которые будут перед ними поставлены, в том числе и такие роботы-кентавры.
Экипаж, участвующий в изоляционном эксперименте по имитации полёта на Луну продолжительностью в один год SIRIUS-23 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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Вчера, 14:35
 
Космос - РИА НаукаЛунаРоссияЕвгений Дудоров
 
 
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