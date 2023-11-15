https://ria.ru/20231115/luna-1909527294.html
В России впервые показали робота-кентавра для помощи космонавтам на Луне
В России впервые показали робота-кентавра для помощи космонавтам на Луне - РИА Новости, 15.11.2023
В России впервые показали робота-кентавра для помощи космонавтам на Луне
Робота-кентавра с человекоподобным торсом на четырехколесной платформе, который может пригодиться для освоения Луны, впервые показали на конференции... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:30
2023-11-15T10:30
2023-11-15T10:30
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евгений дудоров
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 15 ноя - РИА Новости. Робота-кентавра с человекоподобным торсом на четырехколесной платформе, который может пригодиться для освоения Луны, впервые показали на конференции "Пилотируемые полеты в космос", передает корреспондент РИА Новости. Робот представлен на выставке вместе с другими разработками Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. Ранее исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров рассказал в интервью РИА Новости, что на Луне космонавтам могут пригодиться различные типы роботов в зависимости от задач, которые будут перед ними поставлены, в том числе и такие роботы-кентавры.
https://ria.ru/20231114/luna-1909371501.html
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космос - риа наука, луна, россия, евгений дудоров
Космос - РИА Наука, Луна, Россия, Евгений Дудоров
В России впервые показали робота-кентавра для помощи космонавтам на Луне
В РФ впервые показали робота-кентавра для помощи космонавтам на Луне