https://ria.ru/20231115/lgotnyy_lizing-1909452019.html

Фабрика конфет увеличит выпуск при помощи льготного лизинга Корпорации МСП

Фабрика конфет увеличит выпуск при помощи льготного лизинга Корпорации МСП - РИА Новости, 15.11.2023

Фабрика конфет увеличит выпуск при помощи льготного лизинга Корпорации МСП

"МСП Лизинг", дочерняя структура Корпорации МСП, предоставила кондитерской фабрике из Ставрополья лизинговое финансирование для расширения производства,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:00

2023-11-15T10:00

2023-11-15T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

льготы

производство

ставропольский край

поддержка

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "МСП Лизинг", дочерняя структура Корпорации МСП, предоставила кондитерской фабрике из Ставрополья лизинговое финансирование для расширения производства, сообщает пресс-служба корпорации.Компания Аlex Sweets (ООО "Алекс Групп") получила 19 миллионов рублей для приобретения в лизинг блочно-модульной паровой котельной. Как ожидается, новое оборудование позволит увеличить выпуск продукции на 15%."Льготный лизинг входит в число широко востребованных среди малого бизнеса финансовых продуктов Корпорации МСП для модернизации оборудования. Стратегически важны низкие ставки: 6% на отечественное и 8% зарубежное оборудование. Для удобства предпринимателей весь "процессинг" по продукту переведен в цифровую среду. При помощи личного кабинета на МСП.РФ каждый предприниматель из любого региона страны может подать заявку и получить решение о поддержке", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, напомнив, что предприниматель при поручительстве региональной гарантийной организации может не вносить авансовый платеж.В свою очередь, в компании отметили, что новое оборудование позволяет лучше контролировать технические параметры при производстве кондитерской продукции, значительно снизив потери сырья при его подготовке к использованию. Также модернизация производства помогла расширить линейку выпускаемых изделий."С вводом в строй нового оборудования мы повысили не только объемы производства, но и расширили экспорт в страны дальнего и ближнего зарубежья. Реализация проекта стала возможна при помощи льготного лизинга, так как выделить одномоментно из оборота значительную сумму очень сложно. Чувствуя такую поддержку, мы можем ставить перед собой более амбициозные цели", – сказал владелец компании Ашот Даниелян.Льготными условиями лизинга могут воспользоваться малые и микропредприятия в сфере обрабатывающего производства при покупке оборудования на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей (за вычетом аванса). Предпринимателям, для которых условия продукта не подходят, доступна лизинговая программа "Приоритет". По этой программе доступно российское и иностранное оборудование по ставке – ключевая ставка Банка России + 4,5%. Сумма финансирования - от 500 тысяч до 50 миллионов рублей для микро- и малого бизнеса, от 500 тысяч до 100 миллионов рублей для среднего бизнеса (за вычетом аванса). Программа "Приоритет", рассчитана на компании из здравоохранения, туризма, спорта, креативных индустрий, обрабатывающего сектора, науки.Для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, доступна лизинговая поддержка по ставке 6% годовых для российского оборудования, и иностранного – под 8% (по расширенным ОКВЭДам, с которыми можно ознакомиться на МСП.РФ).Льготный лизинг – составная часть господдержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231017/proizvodstvo-1903251343.html

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корпорация мсп, александр исаевич, льготы, производство, ставропольский край, поддержка