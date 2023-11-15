Рейтинг@Mail.ru
Фабрика конфет увеличит выпуск при помощи льготного лизинга Корпорации МСП - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/lgotnyy_lizing-1909452019.html
Фабрика конфет увеличит выпуск при помощи льготного лизинга Корпорации МСП
Фабрика конфет увеличит выпуск при помощи льготного лизинга Корпорации МСП - РИА Новости, 15.11.2023
Фабрика конфет увеличит выпуск при помощи льготного лизинга Корпорации МСП
"МСП Лизинг", дочерняя структура Корпорации МСП, предоставила кондитерской фабрике из Ставрополья лизинговое финансирование для расширения производства,... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:00
2023-11-15T10:00
корпорация мсп
александр исаевич
льготы
производство
ставропольский край
поддержка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909451822_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a59ab8d6f846088627703482214c2652.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "МСП Лизинг", дочерняя структура Корпорации МСП, предоставила кондитерской фабрике из Ставрополья лизинговое финансирование для расширения производства, сообщает пресс-служба корпорации.Компания Аlex Sweets (ООО "Алекс Групп") получила 19 миллионов рублей для приобретения в лизинг блочно-модульной паровой котельной. Как ожидается, новое оборудование позволит увеличить выпуск продукции на 15%."Льготный лизинг входит в число широко востребованных среди малого бизнеса финансовых продуктов Корпорации МСП для модернизации оборудования. Стратегически важны низкие ставки: 6% на отечественное и 8% зарубежное оборудование. Для удобства предпринимателей весь "процессинг" по продукту переведен в цифровую среду. При помощи личного кабинета на МСП.РФ каждый предприниматель из любого региона страны может подать заявку и получить решение о поддержке", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, напомнив, что предприниматель при поручительстве региональной гарантийной организации может не вносить авансовый платеж.В свою очередь, в компании отметили, что новое оборудование позволяет лучше контролировать технические параметры при производстве кондитерской продукции, значительно снизив потери сырья при его подготовке к использованию. Также модернизация производства помогла расширить линейку выпускаемых изделий."С вводом в строй нового оборудования мы повысили не только объемы производства, но и расширили экспорт в страны дальнего и ближнего зарубежья. Реализация проекта стала возможна при помощи льготного лизинга, так как выделить одномоментно из оборота значительную сумму очень сложно. Чувствуя такую поддержку, мы можем ставить перед собой более амбициозные цели", – сказал владелец компании Ашот Даниелян.Льготными условиями лизинга могут воспользоваться малые и микропредприятия в сфере обрабатывающего производства при покупке оборудования на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей (за вычетом аванса). Предпринимателям, для которых условия продукта не подходят, доступна лизинговая программа "Приоритет". По этой программе доступно российское и иностранное оборудование по ставке – ключевая ставка Банка России + 4,5%. Сумма финансирования - от 500 тысяч до 50 миллионов рублей для микро- и малого бизнеса, от 500 тысяч до 100 миллионов рублей для среднего бизнеса (за вычетом аванса). Программа "Приоритет", рассчитана на компании из здравоохранения, туризма, спорта, креативных индустрий, обрабатывающего сектора, науки.Для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, доступна лизинговая поддержка по ставке 6% годовых для российского оборудования, и иностранного – под 8% (по расширенным ОКВЭДам, с которыми можно ознакомиться на МСП.РФ).Льготный лизинг – составная часть господдержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20231017/proizvodstvo-1903251343.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909451822_26:219:2465:2048_1920x0_80_0_0_a9e8eab909960d332b61b98fa2727acd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, александр исаевич, льготы, производство, ставропольский край, поддержка
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Льготы, Производство, Ставропольский край, поддержка

Фабрика конфет увеличит выпуск при помощи льготного лизинга Корпорации МСП

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРаботница на линии производства халвы
Работница на линии производства халвы - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Работница на линии производства халвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "МСП Лизинг", дочерняя структура Корпорации МСП, предоставила кондитерской фабрике из Ставрополья лизинговое финансирование для расширения производства, сообщает пресс-служба корпорации.
Компания Аlex Sweets (ООО "Алекс Групп") получила 19 миллионов рублей для приобретения в лизинг блочно-модульной паровой котельной. Как ожидается, новое оборудование позволит увеличить выпуск продукции на 15%.
"Льготный лизинг входит в число широко востребованных среди малого бизнеса финансовых продуктов Корпорации МСП для модернизации оборудования. Стратегически важны низкие ставки: 6% на отечественное и 8% зарубежное оборудование. Для удобства предпринимателей весь "процессинг" по продукту переведен в цифровую среду. При помощи личного кабинета на МСП.РФ каждый предприниматель из любого региона страны может подать заявку и получить решение о поддержке", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, напомнив, что предприниматель при поручительстве региональной гарантийной организации может не вносить авансовый платеж.
В свою очередь, в компании отметили, что новое оборудование позволяет лучше контролировать технические параметры при производстве кондитерской продукции, значительно снизив потери сырья при его подготовке к использованию. Также модернизация производства помогла расширить линейку выпускаемых изделий.
Логотип корпорации МСП
Производитель удвоит выпуск мебели при поддержке Корпорации МСП
17 октября, 10:00
"С вводом в строй нового оборудования мы повысили не только объемы производства, но и расширили экспорт в страны дальнего и ближнего зарубежья. Реализация проекта стала возможна при помощи льготного лизинга, так как выделить одномоментно из оборота значительную сумму очень сложно. Чувствуя такую поддержку, мы можем ставить перед собой более амбициозные цели", – сказал владелец компании Ашот Даниелян.
Льготными условиями лизинга могут воспользоваться малые и микропредприятия в сфере обрабатывающего производства при покупке оборудования на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей (за вычетом аванса). Предпринимателям, для которых условия продукта не подходят, доступна лизинговая программа "Приоритет". По этой программе доступно российское и иностранное оборудование по ставке – ключевая ставка Банка России + 4,5%. Сумма финансирования - от 500 тысяч до 50 миллионов рублей для микро- и малого бизнеса, от 500 тысяч до 100 миллионов рублей для среднего бизнеса (за вычетом аванса). Программа "Приоритет", рассчитана на компании из здравоохранения, туризма, спорта, креативных индустрий, обрабатывающего сектора, науки.
Для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, доступна лизинговая поддержка по ставке 6% годовых для российского оборудования, и иностранного – под 8% (по расширенным ОКВЭДам, с которыми можно ознакомиться на МСП.РФ).
Льготный лизинг – составная часть господдержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
Корпорация МСПАлександр ИсаевичЛьготыПроизводствоСтавропольский крайподдержка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала