https://ria.ru/20231115/lavrov-1909620862.html

Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Минске 22 ноября

Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Минске 22 ноября - РИА Новости, 15.11.2023

Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Минске 22 ноября

Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 ноября примет участие в заседании глав МИД, Минобороны и секретарей совбезов ОДКБ в Минске, сообщила на брифинге официальный... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:01

2023-11-15T16:01

2023-11-15T16:03

общество

минск

россия

одкб

безопасность

сергей лавров

мария захарова

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 ноября примет участие в заседании глав МИД, Минобороны и секретарей совбезов ОДКБ в Минске, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова."22 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится под председательством белорусской стороны в Минске в преддверии очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказала Захарова на брифинге."Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в зоне ответственности организации, сопредельных районах, обсуждение итогов многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ и перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности организации", - добавила она.

https://ria.ru/20231115/lavrov-1909576788.html

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общество, минск, россия, одкб, безопасность, сергей лавров, мария захарова