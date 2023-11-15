https://ria.ru/20231115/lavrov-1909620862.html
Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Минске 22 ноября
Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Минске 22 ноября - РИА Новости, 15.11.2023
Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Минске 22 ноября
Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 ноября примет участие в заседании глав МИД, Минобороны и секретарей совбезов ОДКБ в Минске, сообщила на брифинге официальный... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:01
2023-11-15T16:01
2023-11-15T16:03
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 ноября примет участие в заседании глав МИД, Минобороны и секретарей совбезов ОДКБ в Минске, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова."22 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится под председательством белорусской стороны в Минске в преддверии очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказала Захарова на брифинге."Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в зоне ответственности организации, сопредельных районах, обсуждение итогов многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ и перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности организации", - добавила она.
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Общество, Минск, Россия, ОДКБ, Безопасность, Сергей Лавров, Мария Захарова
Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Минске 22 ноября
Захарова: 22 ноября Лавров примет участие в заседании глав МИД и МО ОДКБ