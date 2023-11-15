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Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Минске 22 ноября - РИА Новости, 15.11.2023
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16:01 15.11.2023 (обновлено: 16:03 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/lavrov-1909620862.html
Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Минске 22 ноября
Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Минске 22 ноября - РИА Новости, 15.11.2023
Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Минске 22 ноября
Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 ноября примет участие в заседании глав МИД, Минобороны и секретарей совбезов ОДКБ в Минске, сообщила на брифинге официальный... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:01
2023-11-15T16:03
общество
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россия
одкб
безопасность
сергей лавров
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 ноября примет участие в заседании глав МИД, Минобороны и секретарей совбезов ОДКБ в Минске, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова."22 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится под председательством белорусской стороны в Минске в преддверии очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказала Захарова на брифинге."Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в зоне ответственности организации, сопредельных районах, обсуждение итогов многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ и перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности организации", - добавила она.
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общество, минск, россия, одкб, безопасность, сергей лавров, мария захарова
Общество, Минск, Россия, ОДКБ, Безопасность, Сергей Лавров, Мария Захарова
Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Минске 22 ноября

Захарова: 22 ноября Лавров примет участие в заседании глав МИД и МО ОДКБ

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 ноября примет участие в заседании глав МИД, Минобороны и секретарей совбезов ОДКБ в Минске, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"22 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится под председательством белорусской стороны в Минске в преддверии очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказала Захарова на брифинге.
"Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в зоне ответственности организации, сопредельных районах, обсуждение итогов многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ и перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности организации", - добавила она.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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Вчера, 13:27
 
ОбществоМинскРоссияОДКББезопасностьСергей ЛавровМария Захарова
 
 
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