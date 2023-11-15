https://ria.ru/20231115/kurs-1909581231.html

Доллар на Московской бирже упал ниже 89 рублей

Доллар на Московской бирже упал ниже 89 рублей - РИА Новости, 15.11.2023

Доллар на Московской бирже упал ниже 89 рублей

Рубль усилил рост, доллар впервые с 4 июля опускался ниже 89 рублей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:40

2023-11-15T13:40

2023-11-15T14:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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опек

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wti (нефть)

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Рубль усилил рост, доллар впервые с 4 июля опускался ниже 89 рублей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.Так, на 13:45 мск американская валюта расчетами "завтра" теряла 1,62 рубля, опустившись до 88,98 рубля. А минутами ранее она достигла минимума с 4 июля — 88,97 рубля.При этом курс юаня снижался на 19 копеек, до 12,28 рубля.В то же время евро дешевел на 1,43 рубля, до 96,70 рубля.По мнению аналитиков, росту рубля способствуют снизившийся спрос на валюту из-за ужесточившейся денежно-кредитной политики, а также позитивная динамика нефтяных котировок и прогнозы от ОПЕК и МЭА по мировому спросу на нефть.Кроме того, накануне курс доллара к основным мировым валютам упал сразу на полтора процента после появления данных о замедлении инфляции в США. Нефть в этих условиях несколько дорожает — до 82,66 доллара за баррель Brent и до 78,32 — за WTI.

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экономика, московская биржа, сша, опек, международное энергетическое агентство, wti (нефть), brent