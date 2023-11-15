Рейтинг@Mail.ru
Доллар на Московской бирже упал ниже 89 рублей - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
13:40 15.11.2023 (обновлено: 14:16 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/kurs-1909581231.html
Доллар на Московской бирже упал ниже 89 рублей
Доллар на Московской бирже упал ниже 89 рублей - РИА Новости, 15.11.2023
Доллар на Московской бирже упал ниже 89 рублей
Рубль усилил рост, доллар впервые с 4 июля опускался ниже 89 рублей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:40
2023-11-15T14:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
сша
опек
международное энергетическое агентство
wti (нефть)
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_0:309:3053:2026_1920x0_80_0_0_836533a5b1dcc4b71ea7990974d16ea2.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Рубль усилил рост, доллар впервые с 4 июля опускался ниже 89 рублей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.Так, на 13:45 мск американская валюта расчетами "завтра" теряла 1,62 рубля, опустившись до 88,98 рубля. А минутами ранее она достигла минимума с 4 июля — 88,97 рубля.При этом курс юаня снижался на 19 копеек, до 12,28 рубля.В то же время евро дешевел на 1,43 рубля, до 96,70 рубля.По мнению аналитиков, росту рубля способствуют снизившийся спрос на валюту из-за ужесточившейся денежно-кредитной политики, а также позитивная динамика нефтяных котировок и прогнозы от ОПЕК и МЭА по мировому спросу на нефть.Кроме того, накануне курс доллара к основным мировым валютам упал сразу на полтора процента после появления данных о замедлении инфляции в США. Нефть в этих условиях несколько дорожает — до 82,66 доллара за баррель Brent и до 78,32 — за WTI.
https://ria.ru/20231028/valyuta-1905790909.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_1e80d7facf74599f5a09d3d9f18c2db3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа, сша, опек, международное энергетическое агентство, wti (нефть), brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, США, ОПЕК, Международное энергетическое агентство, WTI (нефть), Brent
Доллар на Московской бирже упал ниже 89 рублей

Курс доллара на Московской бирже опускался до 88,97 рубля впервые с 4 июля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Рубль усилил рост, доллар впервые с 4 июля опускался ниже 89 рублей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Так, на 13:45 мск американская валюта расчетами "завтра" теряла 1,62 рубля, опустившись до 88,98 рубля. А минутами ранее она достигла минимума с 4 июля — 88,97 рубля.
При этом курс юаня снижался на 19 копеек, до 12,28 рубля.
В то же время евро дешевел на 1,43 рубля, до 96,70 рубля.
По мнению аналитиков, росту рубля способствуют снизившийся спрос на валюту из-за ужесточившейся денежно-кредитной политики, а также позитивная динамика нефтяных котировок и прогнозы от ОПЕК и МЭА по мировому спросу на нефть.
Кроме того, накануне курс доллара к основным мировым валютам упал сразу на полтора процента после появления данных о замедлении инфляции в США. Нефть в этих условиях несколько дорожает — до 82,66 доллара за баррель Brent и до 78,32 — за WTI.
Люди у входа в обменный пункт - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Россиянам рассказали, когда выгоднее покупать наличную валюту
28 октября, 10:10
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаСШАОПЕКМеждународное энергетическое агентствоWTI (нефть)Brent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала