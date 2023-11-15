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Доллар на Московской бирже упал ниже 89 рублей
Доллар на Московской бирже упал ниже 89 рублей - РИА Новости, 15.11.2023
Доллар на Московской бирже упал ниже 89 рублей
Рубль усилил рост, доллар впервые с 4 июля опускался ниже 89 рублей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:40
2023-11-15T13:40
2023-11-15T14:16
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Рубль усилил рост, доллар впервые с 4 июля опускался ниже 89 рублей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.Так, на 13:45 мск американская валюта расчетами "завтра" теряла 1,62 рубля, опустившись до 88,98 рубля. А минутами ранее она достигла минимума с 4 июля — 88,97 рубля.При этом курс юаня снижался на 19 копеек, до 12,28 рубля.В то же время евро дешевел на 1,43 рубля, до 96,70 рубля.По мнению аналитиков, росту рубля способствуют снизившийся спрос на валюту из-за ужесточившейся денежно-кредитной политики, а также позитивная динамика нефтяных котировок и прогнозы от ОПЕК и МЭА по мировому спросу на нефть.Кроме того, накануне курс доллара к основным мировым валютам упал сразу на полтора процента после появления данных о замедлении инфляции в США. Нефть в этих условиях несколько дорожает — до 82,66 доллара за баррель Brent и до 78,32 — за WTI.
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экономика, московская биржа, сша, опек, международное энергетическое агентство, wti (нефть), brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, США, ОПЕК, Международное энергетическое агентство, WTI (нефть), Brent
Доллар на Московской бирже упал ниже 89 рублей
Курс доллара на Московской бирже опускался до 88,97 рубля впервые с 4 июля