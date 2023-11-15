https://ria.ru/20231115/kurs-1909504675.html

Курс доллара снизился до 90,39 рубля

Курс доллара снизился до 90,39 рубля - РИА Новости, 15.11.2023

Курс доллара снизился до 90,39 рубля

В начале торгов рубль значительно укрепился к доллару, но просел к юаню и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T07:07

2023-11-15T07:07

2023-11-15T08:31

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В начале торгов рубль значительно укрепился к доллару, но просел к юаню и евро, следует из данных Московской биржи.Так, к 7:10 мск американская валюта расчетами "завтра" подешевела на 21 копейку — до 90,39 рубля.Евро же подорожал, улучшив позиции на 25 копеек и достигнув 98,38 рубля. Курс юаня повысился всего лишь на копейку, до 12,48 рубля.По итогам вчерашних торгов доллар потерял больше рубля, снизившись до 90,6, юань подешевел на восемь копеек, до 12,47 рубля, евро прибавил семь копеек, поднявшись до 98,13 рубля.Как отмечают аналитики, росту рубля способствуют снизившийся спрос на валюту на фоне ужесточившейся денежно-кредитной политики, а также позитивная динамика нефтяных котировок и прогнозы от ОПЕК и МЭА по мировому спросу на нефть.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа