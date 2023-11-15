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Курс доллара снизился до 90,39 рубля
Курс доллара снизился до 90,39 рубля - РИА Новости, 15.11.2023
Курс доллара снизился до 90,39 рубля
В начале торгов рубль значительно укрепился к доллару, но просел к юаню и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T07:07
2023-11-15T07:07
2023-11-15T08:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В начале торгов рубль значительно укрепился к доллару, но просел к юаню и евро, следует из данных Московской биржи.Так, к 7:10 мск американская валюта расчетами "завтра" подешевела на 21 копейку — до 90,39 рубля.Евро же подорожал, улучшив позиции на 25 копеек и достигнув 98,38 рубля. Курс юаня повысился всего лишь на копейку, до 12,48 рубля.По итогам вчерашних торгов доллар потерял больше рубля, снизившись до 90,6, юань подешевел на восемь копеек, до 12,47 рубля, евро прибавил семь копеек, поднявшись до 98,13 рубля.Как отмечают аналитики, росту рубля способствуют снизившийся спрос на валюту на фоне ужесточившейся денежно-кредитной политики, а также позитивная динамика нефтяных котировок и прогнозы от ОПЕК и МЭА по мировому спросу на нефть.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара снизился до 90,39 рубля
Курс доллара на Московской бирже утром снизился на 21 копейку, до 90,39 рубля
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
В начале торгов рубль значительно укрепился к доллару, но просел к юаню и евро, следует из данных
Московской биржи.
Так, к 7:10 мск американская валюта расчетами "завтра" подешевела на 21 копейку — до 90,39 рубля.
Евро же подорожал, улучшив позиции на 25 копеек и достигнув 98,38 рубля.
Курс юаня повысился всего лишь на копейку, до 12,48 рубля.
По итогам вчерашних торгов доллар потерял больше рубля, снизившись до 90,6, юань подешевел на восемь копеек, до 12,47 рубля, евро прибавил семь копеек, поднявшись до 98,13 рубля.
Как отмечают аналитики, росту рубля способствуют снизившийся спрос на валюту на фоне ужесточившейся денежно-кредитной политики, а также позитивная динамика нефтяных котировок и прогнозы от ОПЕК и МЭА по мировому спросу на нефть.