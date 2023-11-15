https://ria.ru/20231115/kuleba-1909503055.html

"Отчаянное" обвинение Кулебы в адрес России разозлило пользователей Сети

"Отчаянное" обвинение Кулебы в адрес России разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 15.11.2023

"Отчаянное" обвинение Кулебы в адрес России разозлило пользователей Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали обвинение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес России. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T06:30

2023-11-15T06:30

2023-11-15T06:30

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украина

россия

дмитрий кулеба

нато

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали обвинение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес России.Министр иностранных дел Украины написал, что "Россия нарушила почти 400 международных соглашений с 2014 года"."Ты забываешь о том, что НАТО не должна была расширяться на восток", — ответил ему AndreaGiu2."Это неверный нарратив, не подкрепленный историческими или геополитическими реалиями. Государственный переворот превратил Украину во враждебное государство с ее русофобией и приверженностью НАТО", — возмутился bloombergblower."Минские соглашения, по словам Меркель, заключались в том, чтобы обмануть Россию", — добавил GomasOtrov71397."Отчаянная попытка сохранить поток денег, все кончено", — отметил V_truth_bombs."Неудачник. Украина проиграла", — выразил мнение jonstall2020.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.

https://ria.ru/20231115/strakh-1909492063.html

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https://ria.ru/20231115/katastrofa-1909490457.html

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россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, нато