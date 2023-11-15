"Отчаянное" обвинение Кулебы в адрес России разозлило пользователей Сети
© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали обвинение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес России.
Министр иностранных дел Украины написал, что "Россия нарушила почти 400 международных соглашений с 2014 года".
"Ты забываешь о том, что НАТО не должна была расширяться на восток", — ответил ему AndreaGiu2.
"Это неверный нарратив, не подкрепленный историческими или геополитическими реалиями. Государственный переворот превратил Украину во враждебное государство с ее русофобией и приверженностью НАТО", — возмутился bloombergblower.
"Минские соглашения, по словам Меркель, заключались в том, чтобы обмануть Россию", — добавил GomasOtrov71397.
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"Отчаянная попытка сохранить поток денег, все кончено", — отметил V_truth_bombs.
"Неудачник. Украина проиграла", — выразил мнение jonstall2020.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.