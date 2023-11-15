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"Отчаянное" обвинение Кулебы в адрес России разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 15.11.2023
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06:30 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/kuleba-1909503055.html
"Отчаянное" обвинение Кулебы в адрес России разозлило пользователей Сети
"Отчаянное" обвинение Кулебы в адрес России разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 15.11.2023
"Отчаянное" обвинение Кулебы в адрес России разозлило пользователей Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали обвинение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес России. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T06:30
2023-11-15T06:30
в мире
украина
россия
дмитрий кулеба
нато
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали обвинение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес России.Министр иностранных дел Украины написал, что "Россия нарушила почти 400 международных соглашений с 2014 года"."Ты забываешь о том, что НАТО не должна была расширяться на восток", — ответил ему AndreaGiu2."Это неверный нарратив, не подкрепленный историческими или геополитическими реалиями. Государственный переворот превратил Украину во враждебное государство с ее русофобией и приверженностью НАТО", — возмутился bloombergblower."Минские соглашения, по словам Меркель, заключались в том, чтобы обмануть Россию", — добавил GomasOtrov71397.&quot;Отчаянная попытка сохранить поток денег, все кончено&quot;, — отметил V_truth_bombs."Неудачник. Украина проиграла", — выразил мнение jonstall2020.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
https://ria.ru/20231115/strakh-1909492063.html
https://ria.ru/20231115/manevr-1909494147.html
https://ria.ru/20231115/katastrofa-1909490457.html
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в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, нато
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, НАТО

"Отчаянное" обвинение Кулебы в адрес России разозлило пользователей Сети

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали обвинение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес России.
Министр иностранных дел Украины написал, что "Россия нарушила почти 400 международных соглашений с 2014 года".
"Ты забываешь о том, что НАТО не должна была расширяться на восток", — ответил ему AndreaGiu2.
"Это неверный нарратив, не подкрепленный историческими или геополитическими реалиями. Государственный переворот превратил Украину во враждебное государство с ее русофобией и приверженностью НАТО", — возмутился bloombergblower.
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"Минские соглашения, по словам Меркель, заключались в том, чтобы обмануть Россию", — добавил GomasOtrov71397.
«

"Отчаянная попытка сохранить поток денег, все кончено", — отметил V_truth_bombs.

"Неудачник. Украина проиграла", — выразил мнение jonstall2020.
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Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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