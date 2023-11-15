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Участники спецоперации посетили концерт бурятского театра "Байкал" в Кремле - РИА Новости, 15.11.2023
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20:44 15.11.2023
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Участники спецоперации посетили концерт бурятского театра "Байкал" в Кремле
Участники спецоперации посетили концерт бурятского театра "Байкал" в Кремле - РИА Новости, 15.11.2023
Участники спецоперации посетили концерт бурятского театра "Байкал" в Кремле
Участники спецоперации, проходящие лечение и реабилитацию в военных госпиталях Москвы, посетили танцевальное шоу бурятского театра "Байкал" в Кремле. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T20:44
2023-11-15T20:44
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Участники спецоперации, проходящие лечение и реабилитацию в военных госпиталях Москвы, посетили танцевальное шоу бурятского театра "Байкал" в Кремле. Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" в среду представил танцевальное шоу "Блеск Азии" в Государственном Кремлевском дворце. Участники спецоперации пришли на концерт в Кремле, для них были выделены места в первых рядах рядом с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. "Среди зрителей в зале присутствуют военнослужащие-участники СВО, в том числе проходящие лечение и реабилитацию в военных госпиталях Москвы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Бурятии. Как уточнили в пресс-службе, концерт также посетил Герой России, участник второй чеченской войны Анатолий Коробенков. Также в зале присутствовали супруги и родственники Героев России.
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россия, москва, государственный кремлевский дворец, общество
Надежные люди, Россия, Москва, Государственный Кремлевский дворец, Общество
Участники спецоперации посетили концерт бурятского театра "Байкал" в Кремле

Участники спецоперации посетили концерт бурятского театра "Байкал" в Кремле

© РИА НовостиТанцевальное шоу бурятского театра "Байкал" в Кремле
Танцевальное шоу бурятского театра Байкал в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости
Танцевальное шоу бурятского театра "Байкал" в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Участники спецоперации, проходящие лечение и реабилитацию в военных госпиталях Москвы, посетили танцевальное шоу бурятского театра "Байкал" в Кремле.
Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" в среду представил танцевальное шоу "Блеск Азии" в Государственном Кремлевском дворце.
© РИА НовостиТанцевальное шоу бурятского театра "Байкал" в Кремле
Танцевальное шоу бурятского театра Байкал в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости
Танцевальное шоу бурятского театра "Байкал" в Кремле
Участники спецоперации пришли на концерт в Кремле, для них были выделены места в первых рядах рядом с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.
"Среди зрителей в зале присутствуют военнослужащие-участники СВО, в том числе проходящие лечение и реабилитацию в военных госпиталях Москвы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Бурятии.
Как уточнили в пресс-службе, концерт также посетил Герой России, участник второй чеченской войны Анатолий Коробенков. Также в зале присутствовали супруги и родственники Героев России.
© РИА НовостиБурятский национальный театр песни и танца "Байкал" на концерте в Кремле посвятил танец участникам спецоперации
Бурятский национальный театр песни и танца Байкал на концерте в Кремле посвятил танец участникам спецоперации
© РИА Новости
Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" на концерте в Кремле посвятил танец участникам спецоперации
 
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