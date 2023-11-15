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Участники спецоперации посетили концерт бурятского театра "Байкал" в Кремле

Участники спецоперации посетили концерт бурятского театра "Байкал" в Кремле - РИА Новости, 15.11.2023

Участники спецоперации посетили концерт бурятского театра "Байкал" в Кремле

Участники спецоперации, проходящие лечение и реабилитацию в военных госпиталях Москвы, посетили танцевальное шоу бурятского театра "Байкал" в Кремле. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T20:44

2023-11-15T20:44

2023-11-15T20:44

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Участники спецоперации, проходящие лечение и реабилитацию в военных госпиталях Москвы, посетили танцевальное шоу бурятского театра "Байкал" в Кремле. Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" в среду представил танцевальное шоу "Блеск Азии" в Государственном Кремлевском дворце. Участники спецоперации пришли на концерт в Кремле, для них были выделены места в первых рядах рядом с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. "Среди зрителей в зале присутствуют военнослужащие-участники СВО, в том числе проходящие лечение и реабилитацию в военных госпиталях Москвы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Бурятии. Как уточнили в пресс-службе, концерт также посетил Герой России, участник второй чеченской войны Анатолий Коробенков. Также в зале присутствовали супруги и родственники Героев России.

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россия, москва, государственный кремлевский дворец, общество