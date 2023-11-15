https://ria.ru/20231115/kontsert-1909691476.html
Участники спецоперации посетили концерт бурятского театра "Байкал" в Кремле
Участники спецоперации посетили концерт бурятского театра "Байкал" в Кремле - РИА Новости, 15.11.2023
Участники спецоперации посетили концерт бурятского театра "Байкал" в Кремле
Участники спецоперации, проходящие лечение и реабилитацию в военных госпиталях Москвы, посетили танцевальное шоу бурятского театра "Байкал" в Кремле. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T20:44
2023-11-15T20:44
2023-11-15T20:44
надежные люди
россия
москва
государственный кремлевский дворец
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909686467_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_594661de56ac6910f8c8a2b4f7b05271.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Участники спецоперации, проходящие лечение и реабилитацию в военных госпиталях Москвы, посетили танцевальное шоу бурятского театра "Байкал" в Кремле. Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" в среду представил танцевальное шоу "Блеск Азии" в Государственном Кремлевском дворце. Участники спецоперации пришли на концерт в Кремле, для них были выделены места в первых рядах рядом с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. "Среди зрителей в зале присутствуют военнослужащие-участники СВО, в том числе проходящие лечение и реабилитацию в военных госпиталях Москвы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Бурятии. Как уточнили в пресс-службе, концерт также посетил Герой России, участник второй чеченской войны Анатолий Коробенков. Также в зале присутствовали супруги и родственники Героев России.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909686467_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_137b24c194d260b32fe371fd99c70f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, государственный кремлевский дворец, общество
Надежные люди, Россия, Москва, Государственный Кремлевский дворец, Общество
Участники спецоперации посетили концерт бурятского театра "Байкал" в Кремле
Участники спецоперации посетили концерт бурятского театра "Байкал" в Кремле