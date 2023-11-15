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Собянин объявил о досрочном выполнении плана по контрактникам в Москве - РИА Новости, 15.11.2023
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14:02 15.11.2023 (обновлено: 15:56 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/kontrakt-1909587146.html
Собянин объявил о досрочном выполнении плана по контрактникам в Москве
Собянин объявил о досрочном выполнении плана по контрактникам в Москве - РИА Новости, 15.11.2023
Собянин объявил о досрочном выполнении плана по контрактникам в Москве
В Москве досрочно выполнили план по контрактникам на 2023 год, в армию записались более 22 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Едином пункте... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:02
2023-11-15T15:56
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
вооруженные силы рф
дмитрий медведев
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Москве досрочно выполнили план по контрактникам на 2023 год, в армию записались более 22 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. "Москва досрочно закончила контрактацию по заданию Министерства обороны. Больше 22 тысяч ребят с начала года записались на службу в армию, но мы не прекращаем прием добровольцев. Желающих достаточно много", — сказал он.Глава города поблагодарил присутствующих в пункте отбора. По его славам, сейчас это не просто служба, а участие в зоне спецоперации. "Военная техника и технологии, конечно, важны, но без людей ничто из этого не работает. Поэтому армия на ваших плечах, возвращайтесь с победой", — подчеркнул Собянин.Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, Единый пункт отбора на военную службу по контракту открыли 1 апреля на улице Яблочкова.По будням прием граждан ведут с 09:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 18:00, а в воскресенье — с 09:00 до 16:00. Запись также открыта на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов.В конце октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Владимир Путин принял решение продолжить работу по доукомплектованию Вооруженных сил по контракту в 2024 году и поручил зампреду координировать этот процесс.Кроме того, по словам чиновника, с начала этого года на контрактную службу в российскую армию приняли около 410 тысяч человек.
https://ria.ru/20231109/ottok-1908443839.html
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безопасность, москва, сергей собянин, вооруженные силы рф, дмитрий медведев, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Россия
Собянин объявил о досрочном выполнении плана по контрактникам в Москве

Собянин: в Москве выполнили план по контрактникам, набрав более 22 тысяч человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМужчина у здания военкомата Замоскворецкого района Москвы
Мужчина у здания военкомата Замоскворецкого района Москвы - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мужчина у здания военкомата Замоскворецкого района Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Москве досрочно выполнили план по контрактникам на 2023 год, в армию записались более 22 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.
"Москва досрочно закончила контрактацию по заданию Министерства обороны. Больше 22 тысяч ребят с начала года записались на службу в армию, но мы не прекращаем прием добровольцев. Желающих достаточно много", — сказал он.
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«
"Военная техника и технологии, конечно, важны, но без людей ничто из этого не работает. Поэтому армия на ваших плечах, возвращайтесь с победой", — подчеркнул Собянин.
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, Единый пункт отбора на военную службу по контракту открыли 1 апреля на улице Яблочкова.
По будням прием граждан ведут с 09:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 18:00, а в воскресенье — с 09:00 до 16:00. Запись также открыта на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов.
В конце октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Владимир Путин принял решение продолжить работу по доукомплектованию Вооруженных сил по контракту в 2024 году и поручил зампреду координировать этот процесс.
Кроме того, по словам чиновника, с начала этого года на контрактную службу в российскую армию приняли около 410 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваСергей СобянинВооруженные силы РФДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссия
 
 
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