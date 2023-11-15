https://ria.ru/20231115/kontrakt-1909587146.html

Собянин объявил о досрочном выполнении плана по контрактникам в Москве

Собянин объявил о досрочном выполнении плана по контрактникам в Москве - РИА Новости, 15.11.2023

Собянин объявил о досрочном выполнении плана по контрактникам в Москве

В Москве досрочно выполнили план по контрактникам на 2023 год, в армию записались более 22 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Едином пункте... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:02

2023-11-15T14:02

2023-11-15T15:56

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

сергей собянин

вооруженные силы рф

дмитрий медведев

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Москве досрочно выполнили план по контрактникам на 2023 год, в армию записались более 22 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. "Москва досрочно закончила контрактацию по заданию Министерства обороны. Больше 22 тысяч ребят с начала года записались на службу в армию, но мы не прекращаем прием добровольцев. Желающих достаточно много", — сказал он.Глава города поблагодарил присутствующих в пункте отбора. По его славам, сейчас это не просто служба, а участие в зоне спецоперации. "Военная техника и технологии, конечно, важны, но без людей ничто из этого не работает. Поэтому армия на ваших плечах, возвращайтесь с победой", — подчеркнул Собянин.Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, Единый пункт отбора на военную службу по контракту открыли 1 апреля на улице Яблочкова.По будням прием граждан ведут с 09:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 18:00, а в воскресенье — с 09:00 до 16:00. Запись также открыта на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов.В конце октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Владимир Путин принял решение продолжить работу по доукомплектованию Вооруженных сил по контракту в 2024 году и поручил зампреду координировать этот процесс.Кроме того, по словам чиновника, с начала этого года на контрактную службу в российскую армию приняли около 410 тысяч человек.

https://ria.ru/20231109/ottok-1908443839.html

https://ria.ru/20231025/medvedev-1905212419.html

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, москва, сергей собянин, вооруженные силы рф, дмитрий медведев, владимир путин, россия