https://ria.ru/20231115/konkurs-1909591817.html

30 школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

30 школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена" - РИА Новости, 15.11.2023

30 школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

На Всероссийском конкурсе "Большая перемена" победили 30 московских школьников, еще 107 стали призерами, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:22

2023-11-15T14:22

2023-11-15T14:22

год педагога и наставника

общество

сергей собянин

образование

образование - общество

сн_образование

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. На Всероссийском конкурсе "Большая перемена" победили 30 московских школьников, еще 107 стали призерами, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "30 московских школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Еще 107 стали призерами. Ребята соревновались с полутора тысячами старшеклассников со всей страны", - написал мэр. Собянин напомнил, что в этом году тема конкурса - "Горжусь Россией". Участники изучали историю страны, ее традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников. В финале конкурса, который проходил в "Артеке", ребята должны были показать хорошую командную работу, креативность и коммуникативные навыки. "Все победители получили денежные призы, которые можно потратить на образование или запуск стартапов. Поздравляю ребят с отличными результатами! И огромное спасибо педагогам за отменную подготовку школьников!", - добавил Собянин. Конкурс "Большая перемена" - флагманский проект "Движения Первых". Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей". "Большая перемена" проводится при поддержке министерства просвещения РФ и министерства науки и высшего образования РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей собянин, образование, образование - общество, сн_образование