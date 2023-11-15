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30 школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена" - РИА Новости, 15.11.2023
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Год педагога и наставника
 
14:22 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/konkurs-1909591817.html
30 школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"
30 школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена" - РИА Новости, 15.11.2023
30 школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"
На Всероссийском конкурсе "Большая перемена" победили 30 московских школьников, еще 107 стали призерами, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:22
2023-11-15T14:22
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общество
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образование - общество
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. На Всероссийском конкурсе "Большая перемена" победили 30 московских школьников, еще 107 стали призерами, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "30 московских школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Еще 107 стали призерами. Ребята соревновались с полутора тысячами старшеклассников со всей страны", - написал мэр. Собянин напомнил, что в этом году тема конкурса - "Горжусь Россией". Участники изучали историю страны, ее традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников. В финале конкурса, который проходил в "Артеке", ребята должны были показать хорошую командную работу, креативность и коммуникативные навыки. "Все победители получили денежные призы, которые можно потратить на образование или запуск стартапов. Поздравляю ребят с отличными результатами! И огромное спасибо педагогам за отменную подготовку школьников!", - добавил Собянин. Конкурс "Большая перемена" - флагманский проект "Движения Первых". Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей". "Большая перемена" проводится при поддержке министерства просвещения РФ и министерства науки и высшего образования РФ.
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общество, сергей собянин, образование, образование - общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Собянин, Образование, Образование - Общество, СН_Образование

30 школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

© Фото : правительство ЯНАОСто финалистов конкурса "Большая перемена" отправятся в путешествие на Ямал
Сто финалистов конкурса Большая перемена отправятся в путешествие на Ямал - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : правительство ЯНАО
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. На Всероссийском конкурсе "Большая перемена" победили 30 московских школьников, еще 107 стали призерами, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"30 московских школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Еще 107 стали призерами. Ребята соревновались с полутора тысячами старшеклассников со всей страны", - написал мэр.
Собянин напомнил, что в этом году тема конкурса - "Горжусь Россией". Участники изучали историю страны, ее традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников. В финале конкурса, который проходил в "Артеке", ребята должны были показать хорошую командную работу, креативность и коммуникативные навыки.
"Все победители получили денежные призы, которые можно потратить на образование или запуск стартапов. Поздравляю ребят с отличными результатами! И огромное спасибо педагогам за отменную подготовку школьников!", - добавил Собянин.
Конкурс "Большая перемена" - флагманский проект "Движения Первых". Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей". "Большая перемена" проводится при поддержке министерства просвещения РФ и министерства науки и высшего образования РФ.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей СобянинОбразованиеОбразование - ОбществоСН_Образование
 
 
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