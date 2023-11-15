https://ria.ru/20231115/konkurs-1909591817.html
30 школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"
30 школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена" - РИА Новости, 15.11.2023
30 школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"
На Всероссийском конкурсе "Большая перемена" победили 30 московских школьников, еще 107 стали призерами, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:22
2023-11-15T14:22
2023-11-15T14:22
год педагога и наставника
общество
сергей собянин
образование
образование - общество
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908416892_0:34:1213:716_1920x0_80_0_0_78850264e2eee9f0ab4039ba28a5eda8.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. На Всероссийском конкурсе "Большая перемена" победили 30 московских школьников, еще 107 стали призерами, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "30 московских школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Еще 107 стали призерами. Ребята соревновались с полутора тысячами старшеклассников со всей страны", - написал мэр. Собянин напомнил, что в этом году тема конкурса - "Горжусь Россией". Участники изучали историю страны, ее традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников. В финале конкурса, который проходил в "Артеке", ребята должны были показать хорошую командную работу, креативность и коммуникативные навыки. "Все победители получили денежные призы, которые можно потратить на образование или запуск стартапов. Поздравляю ребят с отличными результатами! И огромное спасибо педагогам за отменную подготовку школьников!", - добавил Собянин. Конкурс "Большая перемена" - флагманский проект "Движения Первых". Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей". "Большая перемена" проводится при поддержке министерства просвещения РФ и министерства науки и высшего образования РФ.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908416892_97:0:1057:720_1920x0_80_0_0_a8a68aaa3b039cc47913e4795e15afa9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей собянин, образование, образование - общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Собянин, Образование, Образование - Общество, СН_Образование
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. На Всероссийском конкурсе "Большая перемена" победили 30 московских школьников, еще 107 стали призерами, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"30 московских школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Еще 107 стали призерами. Ребята соревновались с полутора тысячами старшеклассников со всей страны", - написал мэр.
Собянин напомнил, что в этом году тема конкурса - "Горжусь Россией". Участники изучали историю страны, ее традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников. В финале конкурса, который проходил в "Артеке", ребята должны были показать хорошую командную работу, креативность и коммуникативные навыки.
"Все победители получили денежные призы, которые можно потратить на образование или запуск стартапов. Поздравляю ребят с отличными результатами! И огромное спасибо педагогам за отменную подготовку школьников!", - добавил Собянин.
Конкурс "Большая перемена" - флагманский проект "Движения Первых". Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей". "Большая перемена" проводится при поддержке министерства просвещения РФ и министерства науки и высшего образования РФ.