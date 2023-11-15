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В США признали возможность конфликта с Россией при членстве Украины в НАТО
В США признали возможность конфликта с Россией при членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 15.11.2023
В США признали возможность конфликта с Россией при членстве Украины в НАТО
Принятие Украины в НАТО даже без утраченных территорий может привести к конфликту с РФ, считает заместитель помощника госсекретаря по Европе и Евразии Дуглас... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T23:32
2023-11-15T23:32
2023-11-15T23:32
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Принятие Украины в НАТО даже без утраченных территорий может привести к конфликту с РФ, считает заместитель помощника госсекретаря по Европе и Евразии Дуглас Джонс. Газета Guardian сообщала, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий. По его мнению, это снизит угрозу конфликта между альянсом и РФ. При этом, как полагает бывший генсек альянса, конфликт между Украиной и Россией не окажется таким образом замороженным. "Думаю, в рамках такого планы вы очень быстро увидите НАТО втянутым в конфликт, США втянутыми в конфликт. И я думаю, в этом проблема такого предложения", - сказал Дуглас на мероприятии "Атлантического совета" (деятельность организации признана в РФ нежелательной). Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Атлантический совет , НАТО, Европа, Андерс Фог Расмуссен
В США признали возможность конфликта с Россией при членстве Украины в НАТО
В Госдепе признали вероятность конфликта с РФ в случае принятия Украины в НАТО