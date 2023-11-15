https://ria.ru/20231115/konflikt-1909710532.html

В США признали возможность конфликта с Россией при членстве Украины в НАТО

В США признали возможность конфликта с Россией при членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 15.11.2023

В США признали возможность конфликта с Россией при членстве Украины в НАТО

Принятие Украины в НАТО даже без утраченных территорий может привести к конфликту с РФ, считает заместитель помощника госсекретаря по Европе и Евразии Дуглас... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T23:32

2023-11-15T23:32

2023-11-15T23:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

мария захарова

атлантический совет

нато

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_3381ae4fc467ff044d373969b38cc80b.jpg

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Принятие Украины в НАТО даже без утраченных территорий может привести к конфликту с РФ, считает заместитель помощника госсекретаря по Европе и Евразии Дуглас Джонс. Газета Guardian сообщала, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий. По его мнению, это снизит угрозу конфликта между альянсом и РФ. При этом, как полагает бывший генсек альянса, конфликт между Украиной и Россией не окажется таким образом замороженным. "Думаю, в рамках такого планы вы очень быстро увидите НАТО втянутым в конфликт, США втянутыми в конфликт. И я думаю, в этом проблема такого предложения", - сказал Дуглас на мероприятии "Атлантического совета" (деятельность организации признана в РФ нежелательной). Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России.

https://ria.ru/20231113/putin-1909235049.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, мария захарова, атлантический совет , нато, европа, андерс фог расмуссен