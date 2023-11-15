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Матушкин: Тамбовская Дума издала книгу о подвиге бойцов СВО - РИА Новости, 15.11.2023
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Тамбовская область
 
18:45 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/kniga-1909669930.html
Матушкин: Тамбовская Дума издала книгу о подвиге бойцов СВО
Матушкин: Тамбовская Дума издала книгу о подвиге бойцов СВО - РИА Новости, 15.11.2023
Матушкин: Тамбовская Дума издала книгу о подвиге бойцов СВО
В Тамбовской области на личные средства депутатов областной Думы издана книга о подвиге воинов, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:45
2023-11-15T18:45
тамбовская область
тамбовская область
тамбовская областная дума
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подвиги
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ТАМБОВ, 15 ноя - РИА Новости. В Тамбовской области на личные средства депутатов областной Думы издана книга о подвиге воинов, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального парламента. В сборник под названием "Участникам специальной военной операции посвящается" вошли стихи и проза, в которых авторы рассказывают о мужестве российских воинов. По словам председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина, в апреле этого года региональный парламент вместе с местным отделением Союза писателей России объявили конкурс литературных произведений, прославляющих героизм участников СВО, защитников жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. "Из различных регионов нашей страны в Тамбовскую областную Думу поступило более 150 произведений – стихи, очерки, зарисовки. К участию в конкурсе принимались как произведения известных поэтов, так и творения авторов-любителей", - приводятся в сообщении слова Матушкина. По итогам рассмотрения заявок конкурсной комиссией во главе с Матушкиным в сборник вошли произведения Андрея Четырина, Надежды Башмаковой, Владимира Халтурина, Елены Капраловой, Анастасии Копыловой, Руслана Пивоварова, Аллы Станишевской, Николая Шмырева, Евгения Харитонова, Андрея Краснянского, Алевтины Лыгиной, Андрея Новикова и Нино Сабанадзе. Тираж книги составил 500 экземпляров. Познакомиться со сборником можно будет в областной библиотеке имени Пушкина. Также в ближайшее время 200 экземпляров книги будут отправлены бойцам в зону СВО. "Мы хотим, чтобы наши защитники, открыв сборник, почувствовали незримую поддержку тысяч россиян, которые верят в них и ждут домой с Победой. Книга небольшая, но в ней столько тепла и искренних добрых слов в адрес тех, кто сейчас отстаивает независимость и интересы нашей страны! Возможно, кто-то, познакомившись с книгой, тоже захочет встать в ряды защитников нашего Отечества и решит уйти служить по контракту. Кстати, один из депутатов областной Думы недавно принял такое решение. Защищает Родину сейчас и один из членов Общественного совета при Тамбовской областной Думе", - резюмировал Матушкин.
https://ria.ru/20231107/matushkin-1907976738.html
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тамбовская область, тамбовская областная дума, книги, сво, подвиги
Тамбовская область, Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Книги, СВО, Подвиги

Матушкин: Тамбовская Дума издала книгу о подвиге бойцов СВО

© пресс-служба Тамбовской областной ДумыИздание книги об СВО
Издание книги об СВО
© пресс-служба Тамбовской областной Думы
Издание книги об СВО
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 15 ноя - РИА Новости. В Тамбовской области на личные средства депутатов областной Думы издана книга о подвиге воинов, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В сборник под названием "Участникам специальной военной операции посвящается" вошли стихи и проза, в которых авторы рассказывают о мужестве российских воинов.
По словам председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина, в апреле этого года региональный парламент вместе с местным отделением Союза писателей России объявили конкурс литературных произведений, прославляющих героизм участников СВО, защитников жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
"Из различных регионов нашей страны в Тамбовскую областную Думу поступило более 150 произведений – стихи, очерки, зарисовки. К участию в конкурсе принимались как произведения известных поэтов, так и творения авторов-любителей", - приводятся в сообщении слова Матушкина.
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По итогам рассмотрения заявок конкурсной комиссией во главе с Матушкиным в сборник вошли произведения Андрея Четырина, Надежды Башмаковой, Владимира Халтурина, Елены Капраловой, Анастасии Копыловой, Руслана Пивоварова, Аллы Станишевской, Николая Шмырева, Евгения Харитонова, Андрея Краснянского, Алевтины Лыгиной, Андрея Новикова и Нино Сабанадзе. Тираж книги составил 500 экземпляров.
Познакомиться со сборником можно будет в областной библиотеке имени Пушкина. Также в ближайшее время 200 экземпляров книги будут отправлены бойцам в зону СВО.
"Мы хотим, чтобы наши защитники, открыв сборник, почувствовали незримую поддержку тысяч россиян, которые верят в них и ждут домой с Победой. Книга небольшая, но в ней столько тепла и искренних добрых слов в адрес тех, кто сейчас отстаивает независимость и интересы нашей страны! Возможно, кто-то, познакомившись с книгой, тоже захочет встать в ряды защитников нашего Отечества и решит уйти служить по контракту. Кстати, один из депутатов областной Думы недавно принял такое решение. Защищает Родину сейчас и один из членов Общественного совета при Тамбовской областной Думе", - резюмировал Матушкин.
 
Тамбовская областьТамбовская областьТамбовская областная ДумаКнигиСВОПодвиги
 
 
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