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В Японии рассказали, чем грозит новое топливо для ракет КНДР - РИА Новости, 15.11.2023
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06:28 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/kndr-1909503236.html
В Японии рассказали, чем грозит новое топливо для ракет КНДР
В Японии рассказали, чем грозит новое топливо для ракет КНДР - РИА Новости, 15.11.2023
В Японии рассказали, чем грозит новое топливо для ракет КНДР
Разработка Северной Кореей твердотопливной ракеты ведется для повышения возможностей неожиданного удара, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T06:28
2023-11-15T06:28
в мире
япония
кндр (северная корея)
японское море
токио
хирокадзу мацуно
ким чен ын
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ТОКИО, 15 ноя – РИА Новости. Разработка Северной Кореей твердотопливной ракеты ведется для повышения возможностей неожиданного удара, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. "Мы считаем, что разработка баллистической ракеты на твердом топливе ведется для укрепления Северной Кореей возможностей нанесения неожиданного удара. Мы внимательно следим и ведем сбор информации и анализ по военным действиям Северной Кореи, включая признаки проведения ракетных пусков… Мы считаем, что Северная Корея и далее будет предпринимать такие провокационные действия, как ракетные пуски и ядерные испытания. Правительство и далее будет бдительно следить за ситуацией, веси сбор информации и анализ", - сказал генсек. Ранее сообщалось, что КНДР провела два испытания твердотопливного двигателя большой тяги для баллистических ракет средней дальности 11 и 14 ноября. В Южной Корее ожидают, что 18 ноября, в "День ракетной промышленности" КНДР, она может попытаться вывести на орбиту спутник-шпион. Президиум Верховного Народного собрания КНДР одобрил учреждение в стране нового профессионального праздника - Дня ракетной промышленности, который будет отмечаться 18 ноября, в годовщину запуска МБР "Хвасон-17". КНДР 18 ноября 2022 года произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" из района аэродрома Сунан недалеко от Пхеньяна в сторону Японского моря. По данным северокорейских СМИ, ракета пролетела 999,2 километра на максимальной высоте в 6040,9 километра и попала в намеченную акваторию Японского моря. Время полета составило 4135 секунд. Ракета упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Она летела по навесной траектории, что означает более вертикальный пуск ракеты, позволяющий сократить расстояние полета. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что при пуске по обычной траектории эта МБР смогла бы пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США. Лидер КНДР Ким Чен Ын тогда заявил, что успешный испытательный пуск "Хвасон-17" подтвердил способность ядерных сил страны сдерживать любую ядерную угрозу. Он присутствовал на месте запуска с женой и дочерью, что, по мнению экспертов, стало демонстрацией его уверенности в надежности северокорейских МБР.
https://ria.ru/20230928/kndr-1899077385.html
япония
кндр (северная корея)
японское море
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в мире, япония, кндр (северная корея), японское море, токио, хирокадзу мацуно, ким чен ын
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея), Японское море, Токио, Хирокадзу Мацуно, Ким Чен Ын
В Японии рассказали, чем грозит новое топливо для ракет КНДР

Мацуно: разработка КНДР твердотопливной ракеты повышает шансы неожиданного удара

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 15 ноя – РИА Новости. Разработка Северной Кореей твердотопливной ракеты ведется для повышения возможностей неожиданного удара, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
«
"Мы считаем, что разработка баллистической ракеты на твердом топливе ведется для укрепления Северной Кореей возможностей нанесения неожиданного удара. Мы внимательно следим и ведем сбор информации и анализ по военным действиям Северной Кореи, включая признаки проведения ракетных пусков… Мы считаем, что Северная Корея и далее будет предпринимать такие провокационные действия, как ракетные пуски и ядерные испытания. Правительство и далее будет бдительно следить за ситуацией, веси сбор информации и анализ", - сказал генсек.
Ранее сообщалось, что КНДР провела два испытания твердотопливного двигателя большой тяги для баллистических ракет средней дальности 11 и 14 ноября. В Южной Корее ожидают, что 18 ноября, в "День ракетной промышленности" КНДР, она может попытаться вывести на орбиту спутник-шпион.
Президиум Верховного Народного собрания КНДР одобрил учреждение в стране нового профессионального праздника - Дня ракетной промышленности, который будет отмечаться 18 ноября, в годовщину запуска МБР "Хвасон-17". КНДР 18 ноября 2022 года произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" из района аэродрома Сунан недалеко от Пхеньяна в сторону Японского моря. По данным северокорейских СМИ, ракета пролетела 999,2 километра на максимальной высоте в 6040,9 километра и попала в намеченную акваторию Японского моря. Время полета составило 4135 секунд.
Ракета упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Она летела по навесной траектории, что означает более вертикальный пуск ракеты, позволяющий сократить расстояние полета. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что при пуске по обычной траектории эта МБР смогла бы пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.
Лидер КНДР Ким Чен Ын тогда заявил, что успешный испытательный пуск "Хвасон-17" подтвердил способность ядерных сил страны сдерживать любую ядерную угрозу. Он присутствовал на месте запуска с женой и дочерью, что, по мнению экспертов, стало демонстрацией его уверенности в надежности северокорейских МБР.
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за учебным пуском крылатой ракеты северокорейского производства с надводного боевого корабля ВМС КНДР - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В КНДР рассказали, зачем развивают ядерное оружие
28 сентября, 01:19
 
В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)Японское мореТокиоХирокадзу МацуноКим Чен Ын
 
 
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