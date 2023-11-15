https://ria.ru/20231115/kndr-1909503236.html

В Японии рассказали, чем грозит новое топливо для ракет КНДР

В Японии рассказали, чем грозит новое топливо для ракет КНДР - РИА Новости, 15.11.2023

В Японии рассказали, чем грозит новое топливо для ракет КНДР

Разработка Северной Кореей твердотопливной ракеты ведется для повышения возможностей неожиданного удара, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T06:28

2023-11-15T06:28

2023-11-15T06:28

в мире

япония

кндр (северная корея)

японское море

токио

хирокадзу мацуно

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936489_0:32:3584:2048_1920x0_80_0_0_53f670eb678fc081d75f9a4bafd2a787.jpg

ТОКИО, 15 ноя – РИА Новости. Разработка Северной Кореей твердотопливной ракеты ведется для повышения возможностей неожиданного удара, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. "Мы считаем, что разработка баллистической ракеты на твердом топливе ведется для укрепления Северной Кореей возможностей нанесения неожиданного удара. Мы внимательно следим и ведем сбор информации и анализ по военным действиям Северной Кореи, включая признаки проведения ракетных пусков… Мы считаем, что Северная Корея и далее будет предпринимать такие провокационные действия, как ракетные пуски и ядерные испытания. Правительство и далее будет бдительно следить за ситуацией, веси сбор информации и анализ", - сказал генсек. Ранее сообщалось, что КНДР провела два испытания твердотопливного двигателя большой тяги для баллистических ракет средней дальности 11 и 14 ноября. В Южной Корее ожидают, что 18 ноября, в "День ракетной промышленности" КНДР, она может попытаться вывести на орбиту спутник-шпион. Президиум Верховного Народного собрания КНДР одобрил учреждение в стране нового профессионального праздника - Дня ракетной промышленности, который будет отмечаться 18 ноября, в годовщину запуска МБР "Хвасон-17". КНДР 18 ноября 2022 года произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" из района аэродрома Сунан недалеко от Пхеньяна в сторону Японского моря. По данным северокорейских СМИ, ракета пролетела 999,2 километра на максимальной высоте в 6040,9 километра и попала в намеченную акваторию Японского моря. Время полета составило 4135 секунд. Ракета упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Она летела по навесной траектории, что означает более вертикальный пуск ракеты, позволяющий сократить расстояние полета. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что при пуске по обычной траектории эта МБР смогла бы пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США. Лидер КНДР Ким Чен Ын тогда заявил, что успешный испытательный пуск "Хвасон-17" подтвердил способность ядерных сил страны сдерживать любую ядерную угрозу. Он присутствовал на месте запуска с женой и дочерью, что, по мнению экспертов, стало демонстрацией его уверенности в надежности северокорейских МБР.

https://ria.ru/20230928/kndr-1899077385.html

япония

кндр (северная корея)

японское море

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, кндр (северная корея), японское море, токио, хирокадзу мацуно, ким чен ын