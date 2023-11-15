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Киностудия Горького начала съемки фильма о Раисе Горбачевой - РИА Новости, 15.11.2023
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Культура
 
13:59 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/kino-1909586112.html
Киностудия Горького начала съемки фильма о Раисе Горбачевой
Киностудия Горького начала съемки фильма о Раисе Горбачевой - РИА Новости, 15.11.2023
Киностудия Горького начала съемки фильма о Раисе Горбачевой
Киностудия имени Горького готовит документальный фильм о жене последнего главы СССР Михаила Горбачева Раисе, сообщили в пресс-службе киностудии. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:59
2023-11-15T13:59
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Киностудия имени Горького готовит документальный фильм о жене последнего главы СССР Михаила Горбачева Раисе, сообщили в пресс-службе киностудии. &quot;Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького работает над полнометражным документальным фильмом о Раисе Горбачевой. Завершен съемочный период&quot;, – говорится в сообщении.По словам генерального продюсера Продюсерского центра киностудии Лики Бланк, работа над фильмом началась еще при жизни Михаила Горбачева, с которым создатели обсуждали картину. &quot;В последнее время общество переосмысливает роли мужчин и женщин, двигаясь к равноправию. Но значительно опередив время, старые стереотипы сломала еще первая леди СССР Раиса Горбачева. Настал момент посмотреть на ее образ новым взглядом. Не только как на супругу единственного президента СССР, которую осуждали за ухоженный вид и сопровождение мужа на высоких встречах, обвиняли в чрезмерном на него влиянии&quot;, – приводятся слова Бланк.Раиса Горбачева стала первой супругой главы СССР, которая решилась выйти на публику, отмечают в пресс-службе. Она свободно говорила по-английски и на равных общалась с мировыми лидерами. Активно занималась благотворительной и общественной деятельностью, в том числе организовала Советский фонд культуры. В фильм войдут личные записи Горбачевой, фрагменты из сохранившихся интервью и кадры официальной хроники, подчеркнули создатели. Воспоминаниями и мыслями о ее личности поделятся приближенные люди, а также исследователи эпохи: социолог, бывший вице-президент "Клуба Раисы Максимовны" Ольга Здравомыслова, соратник Михаила Горбачева, пресс-секретарь Горбачев-Фонда Владимир Поляков, американский историк, советолог, автор книги "Горбачев. Его время" Уильям Таубман, переводчик-синхронист, сопровождавший Горбачевых в поездках, Павел Палажченко. Картина выйдет в 2024 году.
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96
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ссср, раиса горбачева, михаил горбачев, владимир поляков, горбачев-фонд, кино и сериалы
Культура, СССР, Раиса Горбачева, Михаил Горбачев, Владимир Поляков, Горбачев-фонд, Кино и сериалы
Киностудия Горького начала съемки фильма о Раисе Горбачевой

Киностудия Горького начала съемки документального фильма о Раисе Горбачевой

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкРаиса Горбачева во время посещения Сорбонны. Франция
Раиса Горбачева во время посещения Сорбонны. Франция - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Киностудия имени Горького готовит документальный фильм о жене последнего главы СССР Михаила Горбачева Раисе, сообщили в пресс-службе киностудии.
«

"Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького работает над полнометражным документальным фильмом о Раисе Горбачевой. Завершен съемочный период", – говорится в сообщении.

По словам генерального продюсера Продюсерского центра киностудии Лики Бланк, работа над фильмом началась еще при жизни Михаила Горбачева, с которым создатели обсуждали картину.
«

"В последнее время общество переосмысливает роли мужчин и женщин, двигаясь к равноправию. Но значительно опередив время, старые стереотипы сломала еще первая леди СССР Раиса Горбачева. Настал момент посмотреть на ее образ новым взглядом. Не только как на супругу единственного президента СССР, которую осуждали за ухоженный вид и сопровождение мужа на высоких встречах, обвиняли в чрезмерном на него влиянии", – приводятся слова Бланк.

Раиса Горбачева стала первой супругой главы СССР, которая решилась выйти на публику, отмечают в пресс-службе. Она свободно говорила по-английски и на равных общалась с мировыми лидерами. Активно занималась благотворительной и общественной деятельностью, в том числе организовала Советский фонд культуры.
В фильм войдут личные записи Горбачевой, фрагменты из сохранившихся интервью и кадры официальной хроники, подчеркнули создатели. Воспоминаниями и мыслями о ее личности поделятся приближенные люди, а также исследователи эпохи: социолог, бывший вице-президент "Клуба Раисы Максимовны" Ольга Здравомыслова, соратник Михаила Горбачева, пресс-секретарь Горбачев-Фонда Владимир Поляков, американский историк, советолог, автор книги "Горбачев. Его время" Уильям Таубман, переводчик-синхронист, сопровождавший Горбачевых в поездках, Павел Палажченко.
Картина выйдет в 2024 году.
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