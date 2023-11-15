https://ria.ru/20231115/kiev-1909589745.html
В Киеве демонтировали памятник Пушкину
В Киеве демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 15.11.2023
В Киеве демонтировали памятник Пушкину
В Киеве в среду демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщает украинский телеканал "24". РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:13
2023-11-15T14:13
2023-11-15T14:13
в мире
киев
украина
александр пушкин
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. В Киеве в среду демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщает украинский телеканал "24". "В Киеве был демонтирован памятник Пушкину на Берестейском проспекте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. На опубликованных телеканалом кадрах видно, как памятник демонтируют с помощью крана. На постаменте нанесена надпись: "Деколонизацию не остановить", сам же памятник облит красной краской. Украинское издание "Страна" в конце октября сообщало, что в Киеве вандалы осквернили памятник Пушкину, обмотав голову памятника мешковиной и облив постамент красной краской. Кабмин Украины 10 ноября изъял из реестра культурного наследия большое количество памятников российским и советским деятелям в Киеве, Одессе и других городах, тем самым разрешив их демонтаж. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20231111/chernigov-1908854140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, александр пушкин
В мире, Киев, Украина, Александр Пушкин
В Киеве демонтировали памятник Пушкину
В Киеве демонтировали памятник Пушкину на Берестейском проспекте
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. В Киеве в среду демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщает украинский телеканал "24".
"В Киеве был демонтирован памятник Пушкину на Берестейском проспекте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. На опубликованных телеканалом кадрах видно, как памятник демонтируют с помощью крана. На постаменте нанесена надпись: "Деколонизацию не остановить", сам же памятник облит красной краской.
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Украинское издание "Страна" в конце октября сообщало, что в Киеве вандалы осквернили памятник Пушкину, обмотав голову памятника мешковиной и облив постамент красной краской.
Кабмин Украины
10 ноября изъял из реестра культурного наследия большое количество памятников российским и советским деятелям в Киеве, Одессе
и других городах, тем самым разрешив их демонтаж.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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