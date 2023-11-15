Рейтинг@Mail.ru
В Киеве демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/kiev-1909589745.html
В Киеве демонтировали памятник Пушкину
В Киеве демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 15.11.2023
В Киеве демонтировали памятник Пушкину
В Киеве в среду демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщает украинский телеканал "24". РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:13
2023-11-15T14:13
в мире
киев
украина
александр пушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909589011_0:284:945:816_1920x0_80_0_0_806796b3521b04324927effe686aa5f9.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. В Киеве в среду демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщает украинский телеканал "24". "В Киеве был демонтирован памятник Пушкину на Берестейском проспекте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. На опубликованных телеканалом кадрах видно, как памятник демонтируют с помощью крана. На постаменте нанесена надпись: "Деколонизацию не остановить", сам же памятник облит красной краской. Украинское издание "Страна" в конце октября сообщало, что в Киеве вандалы осквернили памятник Пушкину, обмотав голову памятника мешковиной и облив постамент красной краской. Кабмин Украины 10 ноября изъял из реестра культурного наследия большое количество памятников российским и советским деятелям в Киеве, Одессе и других городах, тем самым разрешив их демонтаж. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20231111/chernigov-1908854140.html
https://ria.ru/20231104/kiev-1907388847.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909589011_0:122:946:831_1920x0_80_0_0_0df2733a5b041c84585c6c6829c30351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, александр пушкин
В мире, Киев, Украина, Александр Пушкин
В Киеве демонтировали памятник Пушкину

В Киеве демонтировали памятник Пушкину на Берестейском проспекте

© Фото : cоцсетиВ Киеве демонтировали памятник А.С.Пушкину
В Киеве демонтировали памятник А.С.Пушкину - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : cоцсети
В Киеве демонтировали памятник А.С.Пушкину
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. В Киеве в среду демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщает украинский телеканал "24".
"В Киеве был демонтирован памятник Пушкину на Берестейском проспекте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. На опубликованных телеканалом кадрах видно, как памятник демонтируют с помощью крана. На постаменте нанесена надпись: "Деколонизацию не остановить", сам же памятник облит красной краской.
Могила Михаила Михайловича Коцюбинского - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Власти Чернигова уберут цитату Горького с памятника на могиле Коцюбинскому
11 ноября, 14:57
Украинское издание "Страна" в конце октября сообщало, что в Киеве вандалы осквернили памятник Пушкину, обмотав голову памятника мешковиной и облив постамент красной краской.
Кабмин Украины 10 ноября изъял из реестра культурного наследия большое количество памятников российским и советским деятелям в Киеве, Одессе и других городах, тем самым разрешив их демонтаж.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Снятие с обелиска городу-герою Киеву позолоченных изображений медалей Золотая Звезда и таблички с надписью на русском языке
На Украине демонтируют звезду на обелиске городу-герою Киеву
4 ноября, 10:49
 
В миреКиевУкраинаАлександр Пушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала