https://ria.ru/20231115/khamas-1909499071.html

ХАМАС назвал ответственных за итоги штурма больницы в Газе

ХАМАС назвал ответственных за итоги штурма больницы в Газе - РИА Новости, 15.11.2023

ХАМАС назвал ответственных за итоги штурма больницы в Газе

Палестинское движение ХАМАС возложило на лидеров Израиля, а также президента США и его администрацию полную ответственность за последствия штурма крупнейшего... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T04:58

2023-11-15T04:58

2023-11-15T04:58

в мире

израиль

палестина

сектор газа

сша

хамас

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906639601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a32dbbb37abe15e923a7ac67c2f36633.jpg

ТУНИС, 15 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС возложило на лидеров Израиля, а также президента США и его администрацию полную ответственность за последствия штурма крупнейшего больничного комплекса сектора Газа "аш-Шифа". В ночь на среду армия обороны Израиля заявила, что проводит "точную и целенаправленную" операцию в медцентре "аш-Шифа", стремится не навредить гражданским. Ранее корреспондент al Arabiya сообщил, что израильская армия официально уведомила медперсонал больничного комплекса "аш-Шифа" о намерении в ближайшие минуты взять его штурмом. "Мы возлагаем на оккупационное образование (Израиль) и его неонацистских лидеров, а также на президента (США Джо) Байдена и его администрацию полную ответственность за последствия штурма оккупационной армией медицинского комплекса "аш-Шифа", - говорится в заявлении движения. По словам находящегося в больнице "аш-Шифа" главы отделения палестинского минздрава в секторе Газа Мунира аль-Барша, комментирующего происходящее в эфире телеканала al Jazeera, в госпитале "слышны звуки выстрелов". Во вторник вечером заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила журналистам, что американская разведка располагает информацией о том, что палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" используют в военных целях больницы сектора Газа, включая крупнейшую клинику "аш-Шифа". Ранее с утверждениями о том, что в бункере под больницей могут находиться пункты управления военного крыла ХАМАС, выступали представители израильской армии. ХАМАС назвало заявления Пентагона об использовании палестинским движением больниц в военных целях "зеленым светом" Израилю для совершения более жестоких убийств в медучреждениях. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231115/khamas-1909489377.html

https://ria.ru/20231115/toplivo-1909491039.html

израиль

палестина

сектор газа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, сектор газа, сша, хамас, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году