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ХАМАС назвал ответственных за итоги штурма больницы в Газе - РИА Новости, 15.11.2023
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04:58 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/khamas-1909499071.html
ХАМАС назвал ответственных за итоги штурма больницы в Газе
ХАМАС назвал ответственных за итоги штурма больницы в Газе - РИА Новости, 15.11.2023
ХАМАС назвал ответственных за итоги штурма больницы в Газе
Палестинское движение ХАМАС возложило на лидеров Израиля, а также президента США и его администрацию полную ответственность за последствия штурма крупнейшего... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T04:58
2023-11-15T04:58
в мире
израиль
палестина
сектор газа
сша
хамас
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 15 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС возложило на лидеров Израиля, а также президента США и его администрацию полную ответственность за последствия штурма крупнейшего больничного комплекса сектора Газа "аш-Шифа". В ночь на среду армия обороны Израиля заявила, что проводит "точную и целенаправленную" операцию в медцентре "аш-Шифа", стремится не навредить гражданским. Ранее корреспондент al Arabiya сообщил, что израильская армия официально уведомила медперсонал больничного комплекса "аш-Шифа" о намерении в ближайшие минуты взять его штурмом. "Мы возлагаем на оккупационное образование (Израиль) и его неонацистских лидеров, а также на президента (США Джо) Байдена и его администрацию полную ответственность за последствия штурма оккупационной армией медицинского комплекса "аш-Шифа", - говорится в заявлении движения. По словам находящегося в больнице "аш-Шифа" главы отделения палестинского минздрава в секторе Газа Мунира аль-Барша, комментирующего происходящее в эфире телеканала al Jazeera, в госпитале "слышны звуки выстрелов". Во вторник вечером заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила журналистам, что американская разведка располагает информацией о том, что палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" используют в военных целях больницы сектора Газа, включая крупнейшую клинику "аш-Шифа". Ранее с утверждениями о том, что в бункере под больницей могут находиться пункты управления военного крыла ХАМАС, выступали представители израильской армии. ХАМАС назвало заявления Пентагона об использовании палестинским движением больниц в военных целях "зеленым светом" Израилю для совершения более жестоких убийств в медучреждениях. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231115/khamas-1909489377.html
https://ria.ru/20231115/toplivo-1909491039.html
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в мире, израиль, палестина, сектор газа, сша, хамас, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Сектор Газа, США, ХАМАС, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС назвал ответственных за итоги штурма больницы в Газе

ХАМАС возложил на лидеров Израиля и США ответственность за итоги штурма больницы

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 15 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС возложило на лидеров Израиля, а также президента США и его администрацию полную ответственность за последствия штурма крупнейшего больничного комплекса сектора Газа "аш-Шифа".
В ночь на среду армия обороны Израиля заявила, что проводит "точную и целенаправленную" операцию в медцентре "аш-Шифа", стремится не навредить гражданским.
Погибшие в результате удара во дворе больницы Аль-Шифа в городе Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
США дали "зеленый свет" Израилю на жестокие убийства, заявили в ХАМАС
00:52
Ранее корреспондент al Arabiya сообщил, что израильская армия официально уведомила медперсонал больничного комплекса "аш-Шифа" о намерении в ближайшие минуты взять его штурмом.
"Мы возлагаем на оккупационное образование (Израиль) и его неонацистских лидеров, а также на президента (США Джо) Байдена и его администрацию полную ответственность за последствия штурма оккупационной армией медицинского комплекса "аш-Шифа", - говорится в заявлении движения.
По словам находящегося в больнице "аш-Шифа" главы отделения палестинского минздрава в секторе Газа Мунира аль-Барша, комментирующего происходящее в эфире телеканала al Jazeera, в госпитале "слышны звуки выстрелов".
Во вторник вечером заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила журналистам, что американская разведка располагает информацией о том, что палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" используют в военных целях больницы сектора Газа, включая крупнейшую клинику "аш-Шифа". Ранее с утверждениями о том, что в бункере под больницей могут находиться пункты управления военного крыла ХАМАС, выступали представители израильской армии. ХАМАС назвало заявления Пентагона об использовании палестинским движением больниц в военных целях "зеленым светом" Израилю для совершения более жестоких убийств в медучреждениях.
Поиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Израиль одобрил поставку топлива для грузовиков ООН в Газе, пишут СМИ
01:05
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильПалестинаСектор ГазаСШАХАМАСМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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