https://ria.ru/20231115/khamas-1909489377.html

США дали "зеленый свет" Израилю на жестокие убийства, заявили в ХАМАС

США дали "зеленый свет" Израилю на жестокие убийства, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 15.11.2023

США дали "зеленый свет" Израилю на жестокие убийства, заявили в ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС назвало заявления Пентагона об использовании движением больниц в военных целях "зеленым светом" Израилю для совершения более... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T00:52

2023-11-15T00:52

2023-11-15T02:02

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ТУНИС, 15 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС назвало заявления Пентагона об использовании движением больниц в военных целях "зеленым светом" Израилю для совершения более жестоких убийств в медучреждениях. Во вторник вечером заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила журналистам, что американская разведка располагает информацией, о том, что палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" используют в военных целях больницы сектора Газа, включая крупнейшую клинику "Аш-Шифа". В заявлении, распространенном от имени члена политбюро ХАМАС Иззата Ришка, говорится, что движение отвергает обвинения Белого дома и Пентагона. США, по его словам, являются "соучастниками агрессии Израиля" в секторе Газа. "Мы рассматриваем эти заявления как зеленый свет оккупантам со стороны США для совершения более жестоких массовых убийств в больницах с целью разрушения сектора здравоохранения и оказания давления на наш народ, чтобы вытеснить его со своей земли в ходе реализации планов, продвигаемых неонацистами, такими как Нетаньяху (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху) и Смотрич (министр финансов Израиля Бецалель Смотрич)", - говорится в заявлении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231115/peregovory-1909487663.html

https://ria.ru/20231114/khamas-1909486622.html

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в мире, израиль, сектор газа, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, министерство обороны сша, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году