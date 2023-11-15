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"Все очень плохо": на Украине узнали о неожиданной катастрофе
"Все очень плохо": на Украине узнали о неожиданной катастрофе - РИА Новости, 15.11.2023
"Все очень плохо": на Украине узнали о неожиданной катастрофе
Украину ждет демографическая катастрофа в ближайшие десять лет, заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова, РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T01:05
2023-11-15T01:05
2023-11-15T09:59
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элла либанова
демография
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украину ждет демографическая катастрофа в ближайшие десять лет, заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова, ее слова приводит Vesti.ua."Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-то может себе представить. Вариация прогноза на 2033 год, на десять лет мы делали, — от 26 до 35 миллионов <…>. Все плохо, очень плохо", — заявила Либанова.По ее мнению, о возвращении численности населения к показателю в 45 миллионов человек "не может быть и речи". Академик отнесла к главным драйверам отрицательной демографической динамики миграцию, низкую рождаемость, стареющее население и "высокую преждевременную смертность".Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что население страны сократилось до 23 миллионов человек.В конце июля аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных на Украине, сообщил, что рождаемость в стране достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905575041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, элла либанова, демография
В мире, Украина, Элла Либанова, Демография
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