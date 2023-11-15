Рейтинг@Mail.ru
Умные камеры выявили почти 7 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье в ноябре - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:38 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/kamery-1909668378.html
Умные камеры выявили почти 7 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье в ноябре
Умные камеры выявили почти 7 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье в ноябре - РИА Новости, 15.11.2023
Умные камеры выявили почти 7 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье в ноябре
Камеры с технологиями искусственного интеллекта с начала ноября помогли выявить более 6,6 тысячи дефектов содержания территорий в Московской области. Об этом... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:38
2023-11-15T18:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909665570_0:147:2560:1587_1920x0_80_0_0_6d08b30c195448458ab590f40f2b2dd4.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Камеры с технологиями искусственного интеллекта с начала ноября помогли выявить более 6,6 тысячи дефектов содержания территорий в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".За две недели камеры зафиксировали в регионе 1,2 тысячи грязных опор освещения, 716 навалов мусора и 424 несанкционированных граффити. Умное оборудование также будет фиксировать несвоевременную уборку улиц с приходом зимы. Отмечается, что наибольшее число нарушений чистоты и порядка камеры выявили в Королеве и Можайске, наименьшее – в Коломне, Фрязине и Протвине.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909665570_141:0:2416:1706_1920x0_80_0_0_0a978e5d5432b0409ed5e912894c1bdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Умные камеры выявили почти 7 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье в ноябре

© Главное управление содержания территорий Московской областиКамеры с искусственным интеллектом
Камеры с искусственным интеллектом
© Главное управление содержания территорий Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Камеры с технологиями искусственного интеллекта с начала ноября помогли выявить более 6,6 тысячи дефектов содержания территорий в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".
За две недели камеры зафиксировали в регионе 1,2 тысячи грязных опор освещения, 716 навалов мусора и 424 несанкционированных граффити. Умное оборудование также будет фиксировать несвоевременную уборку улиц с приходом зимы. Отмечается, что наибольшее число нарушений чистоты и порядка камеры выявили в Королеве и Можайске, наименьшее – в Коломне, Фрязине и Протвине.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала