https://ria.ru/20231115/kamery-1909668378.html

Умные камеры выявили почти 7 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье в ноябре

Умные камеры выявили почти 7 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье в ноябре - РИА Новости, 15.11.2023

Умные камеры выявили почти 7 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье в ноябре

Камеры с технологиями искусственного интеллекта с начала ноября помогли выявить более 6,6 тысячи дефектов содержания территорий в Московской области. Об этом... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:38

2023-11-15T18:38

2023-11-15T18:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Камеры с технологиями искусственного интеллекта с начала ноября помогли выявить более 6,6 тысячи дефектов содержания территорий в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".За две недели камеры зафиксировали в регионе 1,2 тысячи грязных опор освещения, 716 навалов мусора и 424 несанкционированных граффити. Умное оборудование также будет фиксировать несвоевременную уборку улиц с приходом зимы. Отмечается, что наибольшее число нарушений чистоты и порядка камеры выявили в Королеве и Можайске, наименьшее – в Коломне, Фрязине и Протвине.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)