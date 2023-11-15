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Умные камеры выявили почти 7 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье в ноябре
Умные камеры выявили почти 7 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье в ноябре - РИА Новости, 15.11.2023
Умные камеры выявили почти 7 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье в ноябре
Камеры с технологиями искусственного интеллекта с начала ноября помогли выявить более 6,6 тысячи дефектов содержания территорий в Московской области. Об этом... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:38
2023-11-15T18:38
2023-11-15T18:38
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Камеры с технологиями искусственного интеллекта с начала ноября помогли выявить более 6,6 тысячи дефектов содержания территорий в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".За две недели камеры зафиксировали в регионе 1,2 тысячи грязных опор освещения, 716 навалов мусора и 424 несанкционированных граффити. Умное оборудование также будет фиксировать несвоевременную уборку улиц с приходом зимы. Отмечается, что наибольшее число нарушений чистоты и порядка камеры выявили в Королеве и Можайске, наименьшее – в Коломне, Фрязине и Протвине.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Камеры с технологиями искусственного интеллекта с начала ноября помогли выявить более 6,6 тысячи дефектов содержания территорий в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".
За две недели камеры зафиксировали в регионе 1,2 тысячи грязных опор освещения, 716 навалов мусора и 424 несанкционированных граффити. Умное оборудование также будет фиксировать несвоевременную уборку улиц с приходом зимы. Отмечается, что наибольшее число нарушений чистоты и порядка камеры выявили в Королеве и Можайске, наименьшее – в Коломне, Фрязине и Протвине.